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Депутаты областного Собрания поздравили великолучан с Днем города

Глава Великих Лук Николай Козловский и депутаты Псковского областного Собрания Виктор Остренко и Елена Даньшова поздравили великолучан с 853-й годовщиной со дня основания города на Ловати. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента теплые слова в адрес горожан прозвучали в ходе официальной части праздника.

«Все то, чем богаты Великие Луки, все то, чем мы привыкли гордиться, создано многими поколениями великолучан, превратившими небольшой форпост на западных границах государства российского в современный промышленный, культурный, научно-образовательный, спортивный центр Северо-Запада России, - обратился к великолучанам глава города Николай Козловский. - Мы гордимся историей нашего города. На его долю выпало немало испытаний, но жители с честью и достоинством их выдержали. Сегодня великолучане строят будущее своей малой Родины. Современные Великие Луки вносят большой вклад в экономическое развитие нашего региона».

Он напомнил, что в 2016 году на базе двух десятков великолукских предприятий был создан Электротехнический кластер, который теперь внесен в реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, успешно работает и является примером эффективности. Динамическое развитие города и экономики позволяет реализовывать социально значимые проекты. За последние годы в южной столице области были введены в эксплуатацию объекты, которые сделали город еще более привлекательным с точки зрения инвестиций и комфортным для проживания - путепровод, современная школа, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовой ареной, центр по подготовке велосипедистов.

«Сегодня Великие Луки уверенно смотрят в будущее, потому что в нашем городе есть большой потенциал - экономический, культурный, научно-образовательный, спортивный. Но главный потенциал - его жители. Именно вы, уважаемые великолучане, являетесь главным богатством этого города. Благодаря вашей любви, заботе, трудолюбию, город живет и развивается», - сказал Николай Козловский и пожелал великолучанам хорошего праздничного настроения, а городу дальнейшего процветания.

От имени депутатов Псковского областного Собрания великолучан поздравил с Днем города вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко: «Вчера Псковская область отметила 75-летний юбилей своего образования. И стоит подчеркнуть особую роль и значимость города на Ловати в жизни нашего региона. Ведь Великие Луки - это город-труженик с крупнейшими в Псковской области производствами, город творческих и спортивных традиций, достижений и побед. Великие Луки - это по-настоящему современный город с богатейшей историей и с целеустремленным взглядом в будущее. Сегодня мы по праву говорим: с праздником любимый город, мы гордимся тобой! С праздником земляки!».

Депутат Псковского областного Собрания, директор великолукской школы №12 Елена Даньшова в свою очередь напомнила, что Великие Луки - ее родной город. «Вот уже 853 года живет наш город-форпост на южной границе Псковской области. Город молодежи, город студентов, город культуры, город спорта - самый замечательный на земле», - добавила Елена Даньшова и выразила надежду, что в Великих Луках и дальше будут строиться школы, открываться детские сады, создаваться рабочие места, а молодежь будет оставаться в родном городе.

Добавим, что в День города Николай Козловский вручил памятные медали великолучанам, прославившим своими достижениями Великие Луки. Участники мероприятий возложили цветы к монументу Воинской Славы, праздник продолжился концертом и салютом.