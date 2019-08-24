Псковская межрайонная больница опубликовала график выездной иммунизации против гриппа в сентябре

ГБУЗ ПО «Псковская межрайонная больница» опубликовало график выездной иммунизации против гриппа в сентябре.
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№
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дата и время проведения
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место проведения
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30.08.2019
с 10-00 до 13-00
с 16-00 до 19-00
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ТРК «Акваполис»
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04.09.2019
с 10-00 до 13-00
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д. Тямша
около администрации Тямшанской волости по адресу: д. Тямша, Молодёжная, ул.2
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06.09.2019
с 10-00 до 13-00
с 16-00 до 19-00
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ТРК «Акваполис»
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09.09.2019
с 10-00 до 14-00
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д. Зайцево,
д. Назимово
д. Темерево
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11.09.2019
с 10-00 до 13-00
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д. Тямша
около администрации Тямшанской волости по адресу: д. Тямша, Молодёжная, ул.2
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13.09.2019
с 10-00 до 13-00
с 16-00 до 19-00
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ТРК «Акваполис»
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16.09.2019
с 10-00 до 13-00
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д. Торошино
около МБОУ «Торошинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Школьная ул., 1, д. Торошино
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16.09.2019
с 13-00 до 14-00
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д. Крипецкое
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18.09.2019
с 10-00 до 14-00
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д. М., Б. Листовка
д. Корлы
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20.09.2019
с 10-00 до 13-00
с 16-00 до 19-00
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ТРК «Акваполис»
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23.09.2019
с 10-00 до 13-00
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д. Тямша (Племрепродуктор Назия)
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25.09.2019
с 10-00 до 13-00
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д. Соловьи (ПсковАгроИнвест)
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27.09.2019
с 10-00 до 13-00
с 16-00 до 19-00
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ТРК «Акваполис»