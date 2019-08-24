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Два безработных псковича незаконно оформили себе соцвыплаты

В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Пскову установлены лица, незаконно оформившие социальные выплаты. Ими оказались два безработных псковича, 1971 и 1972 годов рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Чтобы получать ежемесячную социальную выплату в почтовом отделении, мужчины предоставили в социальную службу поддельное удостоверение участника боевых действий. Общая сумма пособия составила почти 256 тысяч рублей.

В содеянном мужчины признались. По данному факту следователями проводится проверка.