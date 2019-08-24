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Масляков-младший стал основным владельцем КВН

Александр Масляков-младший стал основным владельцем телевизионного творческого объединения «АМиК», которому принадлежит «КВН». Об этом рассказал «Интерфакс».

Ранее 51% «АМиК» принадлежало Маслякову-старшему, а остальные 49% — его супруге. Теперь их доли сократились до 25,5% и 24,5%, а Масляков младший получил 50%.

Масляков-старший основал «АМиК» в 1990 году. Руководителем и гендиректором выступает Масляков-младший. Компании полностью принадлежит «КВН — Высшая лига», 51% в «Дом КВН» и 24% в «КВН Сувенир». В июле 2019 года «Группа 7» подала иск с требованием аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за «АМиК».