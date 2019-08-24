Новости

Псковская налоговая: Более 14,5 тысяч онлайн-касс зарегистрировано в регионе

По состоянию на 1 сентября 2019 года в налоговых органах Псковской области 6502 налогоплательщиками зарегистрировано 14507 единиц контрольно-кассовой техники (ККТ) в соответствии с требованиями законодательства о применении ККТ. Парк онлайн-ККТ превысил дореформенный уровень контрольно-кассовой техники на 20 процентов. Взаимодействие плательщиков с налоговыми органами по вопросам применения ККТ осуществляется через «Кабинет контрольно-кассовой техники», что значительно экономит их трудозатраты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной налоговой.

Кроме того, на территории области в офлайн - режиме без передачи данных в момент расчета в налоговые органы работают 2135 онлайн ККТ.

Отметим, внедрение нового порядка применения контрольно-кассовой техники способствует созданию здоровой конкурентной бизнес-среды за счет пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков нечестно получать конкурентное преимущество.

Также, новый порядок применения ККТ позволяет реализовывать гражданский контроль, при котором любой чек может быть быстро и удобно проверен покупателем, в том числе с помощью бесплатного мобильного приложения ФНС России.

Управление ФНС России по Псковской области обращает внимание пользователей на необходимость соблюдения требований законодательства о применении ККТ в случае замены фискального накопителя.

Так, при истечении срока действия ключей фискального накопителя пользователю необходимо сформировать на ККТ отчет о его закрытии, установить новый и сформировать отчет об изменении параметров регистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя. Отчет следует передать в налоговый орган вместе с заявлением о регистрации (перерегистрации) ККТ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем замены фискального накопителя.

Несоблюдение порядка перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя влечет административную ответственность по ст.14.5 КоАП РФ.