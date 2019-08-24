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Жертвы альфонсов - истории псковичек с ощутимыми материальными потерями после знакомств с мужчинами

О чистой, светлой и яркой любви мечтает каждая женщина, а в проявленной со стороны мужчин заботе, внимании и взаимности большинству представительниц прекрасного пола очень часто видится силуэт белого подвенечного платья и слышатся звуки вальса Мендельсона.

Но не все истории заканчиваются хеппи-эндами. Некоторые мужчины, несмотря на свою обходительность, только играют роль пылкого кавалера и изображают порывы страсти. На самом деле им нужны не чувства, а денежные средства доверчивых псковичек.

ЦДИ собрал истории псковичек, для которых история знакомства с принцем обернулась вполне реальными ощутимыми материальными потерями. Так, одна из героинь отдала предприимчивому спутнику 300 тысяч рублей, вторая - спасла себя от замужества с аферистом, но не уберегла от хитро расставленных им сетей свою маму. Третья псковичка перевела все свои сбережения врачу в известный московский институт, где в коме якобы лежал ее молодой человек. Жительница Псковской области купила ухаживавшему за ней мужчине машину, а еще одна взяла на себя кредит, чтобы оплатить выкуп своего спутника из рук бандитов.