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Начисляется ли пенсия во время ухода за инвалидами, детьми и пенсионерами?

В связи с распространением в ряде интернет СМИ недостоверной информации об исключении из трудового стажа нестраховых периодов Отделение ПФР по Псковской области дает разъяснение.

В соответствии с действующим законодательством, такие периоды, как уход за ребенком до полутора лет, служба в армии, уход за ребенком инвалидом и инвалидом с детства 1-й группы, пенсионером, достигшим 80-летнего возраста, включаются в страховой стаж, несмотря на то, что гражданин в это время не работал.

Более того, за каждый год такого периода гражданину начисляется определенное количество баллов. К примеру, по уходу за первым ребенком – 1, 8 балла, за вторым – 3,6 балла, за третьим и четвертым -5,4 балла; за каждый год службы в армии по призыву – 1,8 балла.

Данные периоды учитываются в стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы независимо от их продолжительности. Никаких изменений в порядке подсчета стажа при назначении пенсии, в том числе с учетом нестраховых периодов, не последует.

В Псковской области при обращении за назначением страховой пенсии случаи отказа в зачете нестраховых периодов не зарегистрированы.