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«Серебряное» волонтерство станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 24 октября, в 15:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная волонтерам, принимающими участие в организации досуга и защите прав пенсионеров.

Чем именно занимаются волонтеры при работе с пожилыми людьми? Насколько они востребованы?

Как обычный человек может помочь пожилым людям?

Пользуется ли популярностью среди волонтеров работа с людьми «серебряного возраста»? Какие трудности возникают при поиске и обучении волонтеров?

Как люди «серебряного возраста» относятся к волонтерам, всегда ли они настроены доброжелательно?



Ответить на эти и другие вопросы мы попросим участников пресс-конференции:

• координатор фонда «Старость в радость» в Псковской области Образцова Виолетта Владимировна

• руководитель социального проекта «Тимуровцы» Калинина Элина Александровна

• представитель «серебряного волонтерства», заместитель председателя союза пенсионеров псковской области Мельничук Светлана Андреевна

Дата проведения: 24 октября. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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