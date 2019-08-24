Точка зрения ЛДПР

45 тысяч рублей перевела доверчивая великолучанка «сотрудникам банка»

Псковский Пенсионный фонд предупреждает о наличии в интернете так называемых сайтов-подделок ПФР

В Пскове старшие по домам обсудили меры защиты пожилых горожан от телефонных мошенников