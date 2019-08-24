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В Псковской области начался прием заявок на соискание премий в области культуры, архитектуры и журналистики

Комитет Псковской области по культуре сообщает о начале приема конкурсных документов на соискание премий администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Премии администрации Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия присуждаются за наиболее талантливые, оригинальные произведения (работы) в области литературы и журналистики, музыкального, театрального, изобразительного искусства, архитектурные объекты, сохранения объектов культурного наследия», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что выдвижение произведений на соискание премий производится организациями независимо от их организационно-правовой формы, общественными объединениями, редакциями печатных и электронных средств массовой информации (газет, журналов, радио-, телепрограмм, интернет).

В пресс-службе подчеркнули, что на соискание премий могут быть выдвинуты:

- произведения в области литературы и журналистики, после их официального издания, опубликования в печатных и электронных средствах массовой информации, выхода в эфир;

- произведения в области музыкального, театрального, изобразительного искусства - после обнародования и широкого общественного ознакомления с ними на концертах, выставках, в театрах, по радио и телевидению;

- архитектурные объекты - после их создания или реставрации и ввода в эксплуатацию.

В комиссию по премиям направляются следующие документы и материалы:

- представление, содержащее общую оценку произведения, мотивирующую выдвижение его на соискание премии с указанием полного названия (наименования) произведения, фамилии, имени, отчества автора, псевдонима автора, даты и места публикации произведения (показа, исполнения и так далее);

- решение коллектива, протокол общего собрания, протокол заседания о выдвижении произведения на соискание премии;

- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании произведения.

а также следующие материалы:

- в области литературы - произведение в одном экземпляре;

- в области изобразительного искусства - репродукции, фотографии, каталоги, проспекты;

- в области музыкального, театрального искусства - нотный материал, аудио-, видеозапись произведений, фотографии, афиши;

- в области журналистики - публикации, аудио-, видеозаписи;

- в области архитектуры и объектов культурного наследия - фотографии общего вида и фрагментов архитектурного объекта.

Все документы и материалы направляются в комитет Псковской области по культуре по адресу: Псков, улица Конная, 2 (телефон для справок: 29 - 98 - 77), до 20 декабря 2019 года. Справки по телефону: 29 - 98 - 77 (начальник отдела культурной политики Комитета по культуре Псковской области Наталья Степановна Клейменова). С положением о премиях администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения культурного наследия можно ознакомиться - здесь.