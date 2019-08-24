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Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу, сообщает РИА Новости. Лидер «Ленинграда» участвовал в диктанте впервые. В беседе с журналистами он не уточнил, увенчалась ли его попытка подсмотреть ответы главы Минобороны успехом и насколько серьезно он говорит.

В воскресенье в МГУ прошел традиционный Географический диктант, который проводится с 2015 года. В нем приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий, спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов, а также спортсмены, артисты и юнармейцы.

По словам Шойгу, в этом году вопросы стали интереснее и более познавательными. Самыми сложными для него оказались задания, в которых требовалось выстроить последовательность, например, российских субъектов с юга на север.

Иванов, в свою очередь, рассказал, что принес с собой шпаргалку — "Атлас офицера", однако ей не воспользовался.

За четыре года проведения Географического диктанта его участниками стали почти 900 тысяч человек. В этот раз его можно написать на более чем 5,7 тысячи площадок в России и на 109 за рубежом.