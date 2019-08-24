«Постскриптум»: Кадровые перестановки у псковских «единороссов» и инвесторы «Моглино»

«Нарушителя» эстонской границы медведя Прошу вскоре вернут в Россию

«Россети Северо-Запад» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение в Псковской области

Губернатор Ведерников призвал псковичей быть осторожными во время урагана