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Новый год - 2020: где отпраздновать корпоратив

31.10.2019 13:25|ПсковКомментариев: 0

Приближаются новогодние праздники и время корпоративов. Наступает пора выбирать идеальное место, где можно с друзьями или коллегами отметить Новый год.

Псковская лента новостей собрала самые лучшие предложения, где псковичи могут устроить незабываемую вечеринку с коллегами и зарядиться новогодним настроением. Тем, кто определится с местом проведения праздника уже сейчас, удастся выбрать самое лучшее время и не придется соглашаться на свободные даты, подгоняя под них свой рабочий график.

Новый год - самое сказочное время, поэтому и отметить его надо в совершенно удивительном месте. Например, в доме XIX века, полном тайн и загадок, изысканности и шарма старины, - в гостевом доме «У Покровки»! 

 

Домашняя кухня, внутренний дворик с видом на Мирожский монастырь, замечательный интерьер, в котором особое место занимают старинные гравюры и сервизы, уютная атмосфера любви и покоя - всем этим издавна славится дом, который давно стал местом традиционных встреч людей, обладающих прекрасным вкусом.

 

В ресторане гостевого дома вы можете разместиться дружной компанией от 10 до 20 человек в любом из двух залов (общей вместимость 17 и 24 гостя). «У Покровки» предлагает спокойный формат новогоднего корпоратива - в обстановке дворянского званого «суаре» со всеми его приметами: прекрасным вежливым обслуживанием, хорошей кухней, аристократической подачей и сервировкой и, конечно же, приятными развлечениями - конкурсами с вкусными призами: вином и наборами авторских пряников. 

Обязательно заглянут в ресторан и Дед Мороз со Снегурочкой - куда же без них? Они поздравят всех гостей с праздником и выслушают ваши самые заветные пожелания. Кто знает, может, они не исполнились до сих пор только потому, что вы их загадывали не в гостевом доме «У Покровки»? 


В новогоднем меню - лучшие блюда от шеф-повара (закуски, салат, горячее), а также богатейший выбор чая и вина (поверьте, винная карта вас точно удивит и не оставит равнодушными!). Если вы хотите попробовать «то самое» оливье и другие истинно новогодние блюда, вам обязательно надо забронировать столики «У Покровки». 

Вы спросите, а будет ли елка? Обязательно будет! А еще - масса мелочей, которые создают новогоднее настроение: веночки, винтажные елочные игрушки, композиции из шишек, свечи и сказочный декор. Самые красивые платья и костюмы расцветут еще больше на фоне этих сказочных деталей.


И вот когда вы уже подумаете, что лучше Нового года вы еще не встречали, «У Покровки» вновь вас удивит: эмоциональным финалом вечера станет праздничный салют. Яркие огоньки бенгальских свечей и искры элитного шампанского - можно ли представить сочетание лучше, чем это?

Если вы не успели приобрести подарок на Новый Год для родных и близких - и здесь гостевой дом вам поможет! В доме прекрасный выбор керамики, шаров для ёлки ручной работы, конфет и другие, милые сердцу, приятные мелочи. 

 

Псков, ул. Воеводы Шуйского, 17
+7 (964) 676-00-00
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Как отпраздновать Новый год в уютной загородной обстановке, не уезжая из Пскова? Очень просто! Всего 10-15 минут на автомобиле в направлении Черехи - и вы оказываетесь в сосновом бору на берегу реки Великой.

 

Неудивительно, что именно этот район облюбовали многие состоятельные псковичи: здесь тихо, красиво и очень спокойно. В ожидании 31 декабря высокие деревья утопают в снежных сугробах, душу бодрит морозный воздух, и кажется, что еще секунда - и на тропинке появится тройка Деда Мороза, который исполнит самое заветное желание!

 

И как бы ни была велика предпраздничная эйфория, Деда Мороза лучше ждать не на улице, а в тепле. Например, в кафе «Сосновый бор». Деревянный двухэтажный дом в русском духе - будто из сказки! С той лишь разницей, что в нем вы найдете не только тепло печи-камина, предметы старины и по-домашнему вкусные кушанья, варенья и соленья, но и вполне современные удобства, в том числе большие видовые окна, широкие телеэкраны и музыкальный центр.


На первом этаже может расположиться компания до 50 человек одновременно. То же самое - на втором. Впрочем, небольшие дружные коллективы тоже приветствуются: в разгар декабрьских корпоративов и дружеских встреч в кафе ежедневно будут проходить развлекательные новогодние программы с участием Деда Мороза и Снегурочки. Вы просто не можете их пропустить! Игры, конкурсы, розыгрыши, танцы и живая музыка: все вместе - незабываемые впечатления!


Стильный интерьер гарантирует вам прекрасную фотосессию, которую можно будет смело выкладывать во все соцсети.

Хотите присмотреться к кафе, прежде чем бронировать места? Приезжайте: ежедневно, в том числе в субботу и воскресенье с 11:00 до последнего клиента кафе «Сосновый бор» приглашает на комплексные обеды стоимостью всего 200 рублей. А по выходным вы можете не только оценить талант здешнего шеф-повара, но и насладиться живым вокалом (с 20:00 до 23:00).


Стоимость для корпоративных предновогодних заказов - 1500 рублей с человека. В эту сумму входят блюда домашней кухни: холодная закуска, салаты и горячее. Алкоголь и напитки можно принести свои.


Псков, ул. Советской Армии, 116
Тел. для бронирования столов 8 (911) 366-44-92 (Елена)
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Вам стоит поторопиться, если вы хотите отметить новогодний корпоратив в стиле «Русский разгуляй» в Very Well Cafe: «первые ласточки» псковских офисов начали бронировать здесь столики еще летом.

Все очень просто: они точно знают, что здесь будут по-настоящему кутить! Причем по сложившейся традиции - весело, добродушно, со всякими безобидными выходками.

В программе весёлого праздника «Русский разгуляй» - эстрадный концерт, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, танцевальное шоу, игры, конкурсы, приятные сюрпризы от Very Well Cafe. Для вас выступят звездные псковские коллективы: вокальный эстрадный ансамбль «Лаванда», театр танца «Русские узоры», эстрадная группа «ДОК М». Конферансье - умница, красавица, спортсменка, комсомолка и просто хороший человек Кира Маяковская. И, конечно, празднование не обойдётся без дискотеки!

Традиционные предновогодние корпоративы пройдут в Very Well Cafe с 20 по 29 декабря.

Стоимость новогоднего корпоратива – 2800 рублей на гостя.

В ночь с 31 декабря на 1 января с 22-00 до 04-00 вместе со всей страной в Very Well Cafe - встречаем Новый год:

- роскошный праздничный стол

- поздравление Президента

- новогодний салют

- весёлая праздничная программа

Стоимость новогодней ночи – 6000 рублей на гостя. Голодными персонал кафе не оставит никого! Слоган кафе – «Лучше, чем у друзей на кухне» – говорит сам за себя – эксклюзивное меню составлено известным и талантливым шеф-поваром, ведущим на телеканале «Еда» Сергеем Малаховским. Оригинальные кулинарные шедевры кафе – это лучшее из традиционных блюд русской и европейской кухни с элементами международной современной и, конечно же, Very Well. Блюда на гриле и мангале, фирменные закуски и салаты, десерты, популярные домашние лимонады, отличные вина и многое другое ждет посетителей кафе! 

Псков, ул. Юбилейная, 47 

Тел. 8 (921) 210-24-62, 8 (8112) 20-11-95 

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Вы хотите, чтобы на вашем новогоднем корпоративе царил смех, радость и зажигательная музыка? Значит, вам надо срочно бронировать столики в кафе «Поместье», так как именно здесь вы сможете ощутить все прелести клубного отдыха! 

Что вас ждет? Во-первых, отличная кухня (закуски, салаты, горячее - на любой вкус). Специально для вас шеф-повар приготовит и классику жанра - оливье или шубу, и оригинальные блюда, например, судак по-княжески. 

Во-вторых, Дед Мороз и Снегурочка организуют для вас веселые развлечения, игры, конкурсы и хороводы - даже бухгалтеры забудут о годовом отчете и пустятся в погоню за призами и подарками. Программа рассчитана на три часа: ведущие за это время сделают все для того, чтобы вы улыбались и вспоминали этот новогодний корпоратив в числе лучших мгновений своей жизни. 

В-третьих, но не в последних, - весь вечер для вас будут петь профессиональные музыканты. Кто они? Это сюрприз! Но сразу можем заверить, что в их репертуаре - только проверенные хиты. Танцевальные, романтические, веселые, сентиментальные - любые мелодии, под которые можно будет и позажигать на танцполе в свете ярких огней, и пофлиртовать в загадочной полутьме... 


Стоимость новогоднего корпоратива в кафе «Поместье» - от 1000 рублей до 2000 рублей. Праздничные вечеринки здесь начинаются совсем скоро, с 17 декабря. При желании вы можете забронировать предновогодний корпоратив и в период с 13 по 17 декабря, правда, в эти дни Дед Мороз еще не доедет до нашего города, а значит, насладиться развлекательной программой вы, к сожалению, не сможете. Ну а если вы хотите отдохнуть в отличном месте в новогоднюю ночь - бронируйте столик на 31 декабря и отдыхайте по полной! 


Псков, Узкий пер., 13 (на пересечении улиц Л. Толстого и Вокзальной) 
тел. +7 (8112) 70-22-11 
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Мечтаете отметить новогодний корпоратив в центре города, с престижем, но без лишнего пафоса и шумных компаний? Вкусное кафе Пскова «Хлебная слобода» приглашает вас в банкетный зал на улице Некрасова, 9.

К слову, следующий год по восточному календарю пройдет под знаком Белой Крысы, а она не любит помпезных апартаментов и королевских замков: чем уютнее и хлебосольнее место, где вы соберетесь праздновать, тем лучше.

Новогодний корпоратив в кафе «Хлебная слобода» обещает вам безмятежный и комфортный отдых, весёлое времяпрепровождение и вкусное меню. Вы очутитесь в празднике уже на входе в кафе, где всех гостей будет ждать приятный сюрприз в виде приветственного стола (шампанское и фрукты).

Трехчасовая развлекательная программа жизнерадостных, но при этом тактичных ведущих подарит вам не только радость от участия в играх, конкурсах и интерактивах, но также замечательное ощущение комфорта: вы успеете и расслабиться, и повеселиться, и отведать вкусные блюда из натуральных продуктов, которыми славится «Хлебная слобода».

Никаких стандартных растиражированных конкурсов, которые вы видели на свадьбах, никаких фирменных шуток «от тамады со стажем» - только оригинальные сценарии и множество незабываемых моментов - трогательных и зажигательных, ярких и смешных, добрых и невероятных, только для вас!


Вы встретитесь с главными героями настоящего новогоднего вечера - Дедом Морозом и Снегурочкой, которые обязательно похвалят вас за ваши достижения в уходящем году и пожелают новых вершин в следующем. В новогоднем вечере по вашему желанию также могут принять участие музыканты или танцевальные коллективы: за дополнительную плату они порадуют вас своим талантом.


Развлекательную программу продолжит дискотека. Танцуют - все! А кто не танцует - продолжает отдыхать, общаться и наслаждаться домашней обстановкой «Хлебной слободы»


Банкетный зал рассчитан на 50 человек. Корпоративы начинаются в кафе с середины декабря: вы можете заказывать столики на любой вечер, кроме 31 декабря: этот день в кафе - выходной.


Стоимость новогоднего вечера в кафе «Хлебная слобода» в зависимости от выбранного меню составляет 2300, 2500 и 2800 рублей.


Псков, ул. Некрасова, 9
тел. +7 (8112) 62-28-44
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Вы когда-нибудь отмечали Новый год в Грузии? Нет? У вас есть шанс исправить ситуацию, причем для этого не придется ехать так далеко. Ну а если вы бывали в Грузии, то вас и спрашивать не надо - вы наверняка захотите вновь погрузиться в атмосферу радушного хлебосольного праздника, отведать настоящее грузинское сациви да хачапури под бокал настоящего грузинского сухого или полусладкого.

Частичка Грузии в Пскове - рестораны сети «Хинкальная №1» на улице Юбилейной, д.38 и Никольской, д.4. Гостеприимные люди, вкуснейшие блюда, сказочное настроение и только положительные эмоции - все это ждет вас на предновогодних корпоративных праздниках в «Хинкальной №1».

В «Хинкальной №1» на ул. Юбилейной,38 специально для вас приготовили изысканные тосты, азартные конкурсы и развлекательную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также огромный выбор закусок и блюд, из которых можно составить не только общее, но и индивидуальное меню.

Кстати, блюда здесь готовят из натуральных фермерских продуктов по традиционным грузинским рецептам под руководством опытного шеф-повара Майи. Винная карта удовлетворит вкус самых требовательных ценителей древнего напитка. Заказ столика будет стоить от 1500 рублей на человека. Стоимость программы – от 400 рублей (цена меняется в зависимости от наполнения зала).

Традиционный грузинский интерьер с его яркими сочными красками и волшебная музыка с группой «Профессор джаз», которая будет звучать в ресторане «Хинкальная №1» на ул. Никольской, д.4 с 19:00 до 22:00, дополнят приятное предновогоднее впечатление от душевного вечера в ресторане. Цена посещения составит от 1700 рублей на человека.

Специально на новогодние праздники «Хинкальная № 1» увеличила продолжительность работы до полуночи. Не откладывайте на завтра: бронируйте столики сейчас! Главной приметой в Новый год в Грузии, как и во многих других странах, является фраза «как Новый год встретишь, так его и проведешь». А значит, Новый год надо встречать весело и вкусно - в ресторанах «Хинкальная №1»!

Юбилейная ул., 38, тел. +7 (8112) 58-88-88 
Никольская ул., 4, тел. +7 (8112) 44-33-33 
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Источник: Псковская Лента Новостей
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