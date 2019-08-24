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О мерах государственной поддержки СОНКО в Псковской области

В последние годы государство уделяет все большее внимание некоммерческому сектору. Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) сегодня являются полноценным участником процесса реализации мер социальной поддержки различных слоев населения. Объем полномочий и услуг, которые государство делегирует некоммерческим организациям, увеличивается с каждым годом. Этому способствует постепенное формирование и совершенствование соответствующей нормативно-правовой базы, позволяющей СОНКО оказывать услуги населению, прежде всего социально незащищенным его слоям.

Сегмент СОНКО начал более-менее активно выкристаллизовываться из на тот момент нестройных рядов «третьего сектора» еще в начале 2000-х годов. Надо сказать, Псковская область в целом в этом вопросе находилась на обочине процесса. Тому имелся целый ряд причин.

Источник: t-l.ru

Во-первых, на тот момент в принципе не существовало внятной нормативной базы по некоммерческому сектору, что, в свою очередь, объяснило его во многом стихийное формирование. Пионеры некоммерческого сектора фактически вслепую вынуждены были прокладывать себе дорогу, пытаясь как-то адаптировать зарубежный опыт. На этом пути было сломано много копий, еще больше набито шишек. До эпохи «развитого некоммерческого сектора» из той поры дожили единицы. Большинство же, в условиях отсутствия нормативной базы, каких-либо устоявшихся алгоритмов взаимодействия с властью и внятных перспектив, прекратили свою деятельность.

Во-вторых, власть в те годы никак не демонстрировала заинтересованность в некоммерческих организациях. «Третий сектор» во всех смыслах был для органов исполнительной власти «третьим лишним». Отсутствие административных регламентов и нормативного регулирования некоммерческого сектора только лишь стимулировало государство дистанцироваться от НКО. В наибольшей степени это касалось как раз социально ориентированные некоммерческие организации, стремившихся проникнуть на рынок оказания услуг социально незащищенным слоям населения, который государство исторически (можно даже сказать – генетически) считало своей вотчиной. И, разумеется, не планировало кого-либо пускать на этот рынок.

В-третьих, необходимо отметить и недоверие к некоммерческим организациям со стороны населения. Постоянно критикуя государство и конкретно органы исполнительной власти, наши граждане, тем не менее, крайне неохотно и с огромными опасениями отказываются от их услуг в пользу альтернативы в лице СОНКО. Надо сказать, этот фактор, в отличие от двух первых, и сегодня в значительной степени еще тормозит проникновение некоммерческих организаций на рынок оказания социально значимых услуг населению.

По-настоящему у государства «дошли руки» до некоммерческого сектора только в 2013 году. Тут нужно пояснить, что Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в России существует с 1996 года. Но этот факт никоим образом не способствовал интеграции некоммерческих организаций в социально-экономические процессы – такие уж в нашей стране законы бывают. Действующая редакция этого закона практически целиком и полностью отличается от той, по которой приходилось работать НКО 10 и более лет назад.

Поворотным моментом стало принятие в декабре 2013 года Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Этот нормативный акт, с одной стороны, дал четкое и понятное определение социально ориентированным некоммерческим организациям и определил их место в системе взаимодействия общества и государства. А с другой, он фактически дал старт формированию отдельного блока нормативно-правовых актов, которые уже регламентировали частные вопросы деятельности СОНКО и алгоритмы их взаимодействия с органами власти.

Принципиально важным стал вопрос легитимизации оказания мер материальной поддержки СОНКО со стороны органов власти. Как результат, стала широко применяться практика грантовой поддержки, субсидирования деятельности некоммерческих организаций.

Как итог, сегодня псковская область имеет одну из самых развитых систем государственной поддержки СОНКО. Базовым нормативным актом, который определяет принципы и общие правила взаимодействия органов исполнительной власти и СОНКО, является Закон Псковской области от 02.03.2012 № 1136-ОЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области».

Следует сделать ремарку, что данный закон, применительно к социально-ориентированным НКО, носит в значительной степени рамочный характер. С целью практической реализации этого закона в 2019 году был принят ряд нормативных актов, которые регламентируют конкретные аспекты и алгоритмы реализации мер поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям. В частности Постановление администрации Псковской области от 11.07.2019 г. №278 «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку социально значимой деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» и Распоряжение администрации области от 04.06.2019 г. № 260-р «О ведении государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, оказываемой органами исполнительной власти Псковской области».

Отдельными нормативными актами в Псковской области регулируются частные вопросы взаимодействия органов исполнительной власти и некоммерческого сектора регулируются. Речь о Постановлении администрации области от 30 июня 2015 г. № 302 «О порядке предоставления субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области» и Постановлении администрации области от 18 июля 2014 г. № 331 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации».

Такой подход, когда базовый рамочный закон дополняется нормативными актами по отраслевым и частным вопросам правоприменения, представляется оптимальным в современных условиях. Во-первых, потому что такая структура нормативной базы является интуитивно понятной. Во-вторых, это. исключает свойственную российскому законодательству проблему дублирования и взаимного противоречия правовых норм.

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Говоря о формах государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области, нужно сказать, что они учитывают объективные потребности «третьего сектора». Стереотипно принято считать, что НКО, независимо от организационно-правовой формы, сферы деятельности и опыта, нуждаются исключительно в финансовой поддержке. Очевидно, такое суждение не отражает реальных потребностей организаций некоммерческого сектора. НКО предъявляют сегодня запрос и на консультационную поддержку, правовую помощь и сопровождение, дополнительное и профильное образование, различных материальных и нематериальных льгот.

Сформированная к настоящему времени система мер государственной поддержки, помимо финансовой и имущественной, предполагает в частности: информационную и консультационную поддержку, дополнительное профессиональное образование работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций на территории области. Кроме того СОНКО предоставляются льготы по уплате налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах. Органы государственной власти также осуществляют закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций на территории области. Для упорядочения этого предусмотрены соответствующие положения в законодательстве Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Помимо этого в случае, если юридическое лицо оказывает СОНКО на территории области материальную поддержку, такая организация может претендовать на льготы по уплате налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством.

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Таким образом нужно признать, что в Псковской области на сегодняшний день существует развитая система мер государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. Анализируя эту систему, можно утверждать, что она находится в актуальном состоянии, учитывает реальные потребности организаций некоммерческого сектора, способствует не только реализации требований федерального законодательства, но и в целом позволяет СОНКО играть большую роль в социально значимых процессах жизни региона.

Константин Калиниченко