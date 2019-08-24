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Виртуальный концертный зал откроется в Острове по нацпроекту «Культура»

01.11.2019 14:00|ПсковКомментариев: 0

Еще один виртуальный концертный зал откроется в Острове 3 ноября, в 18.30, в рамках национального проекта «Культура». Мероприятие посвящено Дню народного единства и приурочено к всероссийской акции «Ночь искусств», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

Виртуальный концертный зал будет действовать на базе Островской детской школы искусств. В его открытии примут участие представители администрации Островского района и Островского районного Собрания депутатов. Для гостей праздника состоится выступление учащихся Островской ДШИ, а также будет организована первая прямая трансляция в новом зале: зрители смогут увидеть выступление Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н. С. Надеждиной.

На оборудование виртуального концертного зала в Острове из средств федерального бюджета было выделено 980 тысяч рублей.

Напомним, в 2020 году в Псковской области в рамках подпроекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» появятся еще два виртуальных концертных зала. На их создание регион получит 2,8 млн рублей из средств федерального бюджета. Залы будут открыты на базе МБУК «Пыталовское досуговое объединение» и Центральной районной библиотеки — структурного подразделения МБУК Невельского района «Культура и досуг».

Таким образом, в 2020 году вместе с ранее открытыми в Псковской области будет действовать 6 концертных залов: в Пыталово, Невеле, Острове, Великих Луках, а также в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств.

Проект виртуальных концертных залов — масштабный проект Минкультуры России, направленный на приобщение жителей России к академическому музыкальному искусству. Реализация данного проекта позволит жителям малых городов смотреть концерты в исполнении известных солистов и коллективов во всех регионах России как в режиме онлайн, так и в записи.

Источник: Псковская Лента Новостей
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