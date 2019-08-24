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Путин предрек дефицит квалифицированных кадров в России

Российский президент Владимир Путин считает, что через 10 лет в стране может быть дефицит квалифицированных кадров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, в настоящее время проблема с подготовкой профессиональных кадров злободневная. Она актуальна для России и всего мира в целом. Эта проблема может затронуть любого, в том числе и страны с развитой экономикой, которые являются партнерами и соседями России.

Он отметил, что необходимо предпринимать действия, чтобы Россия не столкнулась с дефицитом квалифицированных кадров .

«К концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров у нас составит где-то около 3 миллионов человек... Это очень много», — подчеркнул Путин.

Если ничего изменить не получится и дефицит кадров будет, то это серьезно отразится на российской экономике... Потери могут измеряется сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли, передает «Газета.Ру».