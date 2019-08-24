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Губернатор Ведерников принял участие в совещании по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»

01.11.2019 22:40|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Петрозаводске принял участие в совещании первого заместителя председателя правительства — министра финансов РФ Антона Силуанова. Обь этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. Заседание, которое прошло в пятницу, 1 ноября, в правительстве Республики Карелия, было посвящено вопросам реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В работе приняли участие представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минтранса и других федеральных ведомств, Главы субъектов РФ, руководители АО «РЭЦ», АО «Корпорация МСП», Федерального центра компетенций и другие приглашенные.

«В рамках совещания с представителями власти и бизнеса обсуждены вопросы реализации региональных проектов, входящих в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», рассмотрены перспективы увеличения объемов экспорта, расширения рынков сбыта и запуска новых инвестиционных проектов в СЗФО.

«Задачи стоят очень амбициозные. К 2024 году нам нужно удвоить объемы несырьевого экспорта. Непросто это дается: где-то ценовая конъюнктура подводит, где-то и те ограничения в торговле, которые сегодня существуют у нас в мировой экономике, которые касаются и России тоже, поэтому, когда динамика мировой торговли снижается, наша задача заключается в том, чтобы идти в противофазе и наращивать эти объемы», — сказал первый вице-премьер. По словам Антона Силуанова, был принят ряд мер, которые должны стимулировать экспортные возможности. В частности, речь идет о системе заключения соглашений с экспортерами, в рамках которой государство оказывает поддержку в удешевлении кредитных ресурсов для экспортеров. Кроме того, он отметил, что государство помогает в решении логистических проблем и снижении издержек при экспорте продукции.

Отметим, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт» включает пять федеральных проектов. В Псковской области разработаны и реализуются четыре проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Так, например, региональный проект «Промышленный экспорт» направлен на ориентацию промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности товаров в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. В настоящее время пять предприятий Псковской области утверждены Минпромторгом России для включения в Единый перечень предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), что позволит компаниям получить заемное финансирование для развития экспорта.

Напомним, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам визита в Псковскую область отметил ее огромный экспортный потенциал. К наиболее важным направлениям развития региона он отнес развитие особой экономической зоны «Моглино». Причем, речь идет не только о расширении территории площадки в Псковском районе «Моглино-2», но и «Моглино-3», которую планируется создать в Дедовичском районе, рядом с Псковской ГРЭС. Кроме того, Министр промышленности и торговли РФ обратил внимание, что конкурентоспособная продукция ряда крупных промышленных предприятий Псковской области также может быть востребована на внешних рынках», - сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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