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Музыкант Александр Градский отмечает 70-летие

В воскресенье, 3 ноября, исполняется 70 лет народному артисту России Александру Градскому. Популярность к музыканту пришла в 1960-е благодаря основанным им группам «Славяне», «Скоморохи» и «Лос Панчос». Всенародной же славы Александр Градский добился в 1970-е, когда на экраны Советского Союза вышел фильм «Романс о влюбленных» режиссера Андрея Кончаловского, в котором Градский выступил в качестве композитора, а также исполнил вокальные партии.

Как отмечает Газета.ру, в общей сложности на его счету музыка более чем к сорока кинофильмам, рок-опера «Стадион» с Аллой Пугачевой, Иосифом Кобзоном и Михаилом Боярским, а также успешные гастроли за рубежом, где он, в частности, выступал вместе с Лайзой Минелли, Шарлем Азнавуром и другими великими музыкантами. Кроме того, несколько лет назад народный артист России, известный в том числе и по вокальному телешоу «Голос», открыл музыкальный театр «Градский Холл».