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Александр Котов: Мы все живем в едином историческом и культурном пространстве

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днем народного единства.

«Россия – огромная страна, ее регионы порой отделены друг от друга тысячами километров, но несмотря на расстояния, мы все живем в едином историческом и культурном пространстве.

Наша общность – в готовности защищать родную землю и трудиться на благо своей страны, в уважении к предкам и желании счастья своим детям, в стремлении к миру и согласию. Эти базовые и понятные каждому человеку ценности наполняют нас особой духовной силой, которая движет нашим народом в самые сложные и судьбоносные для государства периоды истории. В единстве нации – несокрушимая сила, мощь и величие России!

С праздником! Здоровья, добра и благополучия! Мира и процветания нашей любимой стране!» - пожелал Александр Котов.