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Кардиолог объяснила опасность позднего ужина

Перекусы в вечернее и ночное время вредны для здоровья и могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям у женщин. Об этом рассказала руководитель отделения коронарной терапии в одной из больниц Нью-Йорка Эвелина Грейвер, пишет MedicalXpress.

По словам медика, организм человека не усваивает пищу, съеденную вечером.

«Наши организмы не просто не приспособлены к перевариванию пищи в поздние часы, но мы еще и меньше двигаемся вечером, таким образом, потребляемая энергия в виде калорий не тратится», — сказала Грейвер, отметив, что это негативно влияет на выработку инсулина, циркадные ритмы и работу сердца.

Как сообщают «Известия», в сообщении приводятся данные ученых из Колумбийского университета Нью-Йорка, которые провели исследование с участием более 100 женщин, средний возраст которых составил 33 года. Испытуемые сообщали специалистам о своих пищевых привычках и о времени употребления пищи.

Выяснилось, что те, кто ел после шести вечера, чаще сталкивались с проблемами сердечно-сосудистой системы.