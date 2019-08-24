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Законопроект о создании лесопарковых зеленых поясов рассмотрят псковские депутаты

Совет Псковского областного Собрания депутатов включил в повестку 37-й сессии регионального парламента рассмотрение проекта закона «О регулировании отдельных вопросов, связанных с созданием на территории Псковской области лесопарковых зеленых поясов». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, документ разработан комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Отметим, что на государственном уровне создание лесопарковых зеленых поясов регламентируется федеральным законом «Об охране окружающей среды». В нем прописано, что в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду могут создаваться лесопарковые зеленые пояса - зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. Такие зоны включают в себя территории, на которых расположены леса, водные объекты, природные ландшафты и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, прилегающих к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему. Лесопарковые зеленые пояса выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

Инициативой создания лесопаркового зеленого пояса наделены некоммерческие организации, органы государственной власти или органы местного самоуправления. Для этого заявители могут обратиться с мотивированным ходатайством о создании лесопаркового зеленого пояса в региональную общественную палату.

Представленный на рассмотрение депутатского корпуса законопроект определяет полномочия областного Собрания депутатов, губернатора, администрации области и уполномоченного органа исполнительной власти области в указанной сфере.

Законопроект также определяет порядок принятия региональным парламентом решений о создании лесопаркового зеленого пояса или об отказе в его создании, об изменении площади такой зоны и об упразднении лесопаркового зеленого пояса.

Согласно установленной процедуре рассмотрения проектов законов области поступивший в Собрание документ направлен спикером Александром Котовым в парламентский комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию.