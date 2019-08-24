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Псков в этом году украсит не одна, а две елки

В этом году на новогодние торжества в Пскове будет установлена не только традиционная елка на Октябрьской площади, но также еще одна, искусственная. Как сообщил глава администрации города Пскова Александр Братчиков, эта елка будет установлена в Финском парке, в районе Троицкого моста.

Елку на Октябрьской площади установят до 18 декабря, официальное открытие 21 декабря. Все мероприятия, включенные в праздничную программу новогодних торжеств, будут озвучены на совещании завтра.

Кроме того, по поручению начальника УГХ Николая Баринова, будет проведена работа с домоуправлениями, которые установят порядка 12 елок с украшениями.