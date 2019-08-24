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Россельхознадзор запретил поставку 20 тонн капусты в адрес несуществующей фирмы Ленинградской области

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в ФКП «Долосцы» были выявлены нарушения при ввозе 20 тонн белокочанной капусты, которая следовала из Гомельской области Республики Беларусь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе проведения документарной проверки государственными инспекторами Управления было выявлено, что в фитосанитарном сертификате указана фирма-получатель, зарегистрированная в городе Сланцы Ленинградской области, которая по данным ЕГРЮЛ ликвидирована. Таким образом, в сопроводительном документе на груз оказалась заявлена некорректная информация, в связи с чем фитосанитарный сертификат признаётся недействительным.

Ввоз 20 тонн подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен, оформлен акт о возврате груза.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.