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Рождественские вертепы устанавливают в храмах Псковской епархии. ФОТО

Вертеп Троицкого собора, 2019 год

В Рождественский сочельник православные псковичи готовят храмы к празднику. Главный атрибут и основное украшение торжественного дня - вертеп. В переводе на русский слово «вертеп» означает «пещера». Вертепы создаются из еловых веток как своеобразные шатры, под хрупкими сводами которых царит настоящая рождественская сказка: Ясли с Младенцем Христом окружают фигуры Богоматери, праведного Иосифа, ангелов, животных, пастухов, волхвов.

Храм Богоявления с Запсковья, фото: Надежда Климина, ВКонтакте

Вертеп – один из наиболее ярких примеров народного празднования Рождества Христова. Значение его в христианской культуре и искусстве неоспоримо. В каждой стране данная традиция получила свой особый самобытный облик. В России «вертепное действо» появилось довольно поздно. Пришло оно с Запада, через Польшу. Получив свое развитие лишь в XVIII веке, вертеп был почти полностью забыт в XX столетии.

Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Крестах, фото: https://vk.com/club25346480

Однако в последнее время все чаще рядом с храмами на улице, в больших соборах, на площадках монастырей и даже в домах верующих можно встретить кукольное изображение событий Рождества: в яслях лежит запеленатая фигурка, изображающая Младенца Христа, над ней склонились вол и осел, Дева Мария и Иосиф, рядом стоят пастухи и волхвы, пришедшие поклониться Царю Царей. Псков - не исключение.

Храм святого благоверного великого князя Александра Невского, фото: https://vk.com/club126908052

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, фото: https://vk.com/ppmonastery, Александр Мелинг

Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове, фото: https://vk.com/podvorie_pechory_monastery

Храм Георгия Победоносца со Взвоза, фото: https://vk.com/georgysovzvozapskov