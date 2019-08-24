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В Порхове реализуется комплекс ограничительных мероприятий по ликвидации очага бешенства

В соответствии с подписанным Указом губернатора Псковской области проводятся профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации эпизоотического очага заболевания бешенством, который находился на территории зооприюта «Добрый» в Порхове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, противоэпизоотические меры принимаются на неблагополучной территории (улица Пушкина от дома № 28 до перекрестка с улицей Коминтерна) и угрожающей зоне, которая охватывает прилегающие городские улицы.

На указанных территориях запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, выводки и натаскивание собак. Также под запретом — отлов диких животных, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.

Карантин вводится до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

Напомним, что бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передается со слюной при укусе больным животным. Вызывает тяжелые необратимые изменения центральной нервной системы и заканчивается летальным исходом.