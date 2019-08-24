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Шнуров назвал условие своего участия в политике

Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, при каких условиях начнет заниматься политикой в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что включится в политическую жизнь, если россияне об этом попросят.

Лидер группировки «Ленинград» подчеркнул, что не будет заниматься политикой, при условии поступления такого запроса сверху, если «кто-то там решил в каких-то кабинетах».

«Если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику», — заключил Сергей Шнуров.

Музыкант также добавил, что на данный момент для него нет места в существующей конфигурации Госдумы, передает Газета.ру.

Напомним, что ранее газета «Московский комсомолец» сообщила, что в России перед выборами в Госдуму 2021 года могут появиться новые оппозиционные партии, которые возглавят музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и журналист Юрий Дудь.