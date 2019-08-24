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Названа причина разводов среди молодых россиян

Молодые семьи в России распадаются из-за несерьезного отношения к браку, заявила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Эксперт пояснила, что инфантильность и отсутствие обязательств за семью являются новыми причинами для разводов. Давними поводами Егорова назвала финансовое положение, завышенные ожидания от супруга в карьерном росте и перспективах семьи. Кроме того, сильно влияет на успешность брака жилищный вопрос.

По словам эксперта, для российских пар весьма характерно нежелание идти на компромиссы в семейной жизни, а также вмешательство со стороны родственников.

В прошлом году в России было зарегистрировано 843 тысячи браков и 472 тысячи разводов. При этом, по данным Росстата, количество разводов в стране в 2019 году снизилось на 12,7 процента по сравнению с 2018-м.