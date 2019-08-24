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Светофор установят на пешеходном переходе у дома на Ипподромной, 127

Светофор установят на пешеходном переходе у дома №127 на улице Ипподромной в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с этой инициативой вышел депутат гордумы Григорий Стороненков. Сегодня она была рассмотрена на городской комиссии по безопасности дорожного движения.

«Пешеходный переход организован таким образом, что не понятно, ждут люди общественный транспорт или переходят дорогу. Когда из-за автобусной остановки начинает двигаться пешеход, водители его не видят», - рассказал депутат и попросил принять меры безопасности - сделать пешеходный переход регулируемым.



Начальник городского ГИБДД Владимир Папорт отметил, что «улица магистральная, поток идет огромнейший, нужно привести в порядок». Управлению городского хозяйства было поручено поставить установку светофорного объекта на данном участке в очередь.



Также комиссия рассмотрела предложение по организации светофорного регулирования или кругового движения на пересечении улицы Ижорского батальона и дороги на Писковичи. «Вопрос уже "с бородой", - сказал Григорий Стороненков. — Нехороший перекресток, его надо реорганизовывать. Либо светофорный объект поставить, либо круговое движение организовать».



В итоге было принято решение оценить ситуацию на месте и проработать вопрос.