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Сквер благоустроят в Порхове по программе приграничного сотрудничества

Сквер благоустроят в городе Порхове в рамках проекта «Парки без границ» программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014-2020. Аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Зона отдыха расположена в районе дома № 14 по проспекту Ленина. Там организуют асфальтобетонные пешеходные дорожки и установят бортовой камень. Также подрядчик займется корчеванием и обрезкой деревьев. В сквере появятся скамейки со спинкой и с подлокотниками, урны.

Максимальная цена контракта составляет 4 миллиона 246 тысяч 463 рубля. Работы планируется провести до 15 мая. Аукцион назначен на 2 марта.