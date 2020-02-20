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Изменения, которые позволят городским властям расплатиться с долгами 2019 года, внесены в бюджет Пскова

Очередные изменения внесли депутаты Псковской городской Думы в бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, внесенные изменения необходимы для оплаты из бюджета на текущий год задолженности города за выполненные работы и оказанные услуги в 2019 году.

Остроту этой проблемы на примере своего округа №6 подчеркнул депутат Александр Баев. Так, двор на улице Розы Люксембург был отремонтирован в 2019 году, а работы до сих пор не оплачены. «Мы часто говорим, что нам не хватает подрядчиков. А как они будут выходить на конкурсы, если они нам не верят? Меня волнует, что подрядчики не выходят на конкурс, потому что мы им не платим за выполненные работы, - отметил коммунист. - Мы должны держать слово и выполнять обязательства по оплате работ».

С его мнением согласился глава администрации Пскова Александр Братчиков, но пояснил, что оплатить работы можно только в том случае, если есть деньги в бюджете. «Мы как раз и вносим поправки, чтобы оплатить из бюджета 2020 года задолженность 2019 года. Без внесения изменений мы деньгами 2020 года оплачивать долги не можем», - добавил он.