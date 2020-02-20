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В Печорском районе дороги по нацпроекту отремонтирует местный подрядчик

В Печорском районе ремонтом улиц по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» займется местный подрядчик. По результатам электронного аукциона им стало ООО «Печорыагродорстрой», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Контрактом предусмотрен ремонт улицы Каштановой в городе Печоры, улиц №1 и №2 в деревне Киршино, улицы №1 в деревне Кривск Круппской волости и улицы №1 в деревне Речки Новоизборской волости. На пять объектов из федерального и областного бюджетов будет направлено около 29,6 млн рублей.

Протяженность ремонтируемого участка на улице Каштановой составляет 291 метр. В рамках подготовительных работ подрядчик займется валкой деревьев и корчевкой пней. Затем отфрезерует дорожное покрытие на глубину до 10 см, уложит выравнивающий и верхний слои асфальта, отремонтирует съезды, расширит и приведет в порядок парковку, на тротуарах появится плитка.

В деревне Киршино отремонтируют в общей сложности 1,4 км. Здесь исправят профиль оснований, уложат два слоя нового асфальта, укрепят щебнем обочины.

В Кривске техническим заданием предусмотрена срезка поверхностных слоев покрытия на глубину до 5 см, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси, ремонт съездов, укрепление обочин.

В деревне Речки в перечень работ вошли расчистка площадей от кустарника и мелколесья, разборка покрытия и оснований дороги, исправления профиля, устройство двух слоев покрытия и укрепление обочин.

Все работы должны завершиться до 30 сентября 2020 года.

Отметим, что на образовавшуюся на торгах экономию в объеме 4,8 млн рублей разыгран дополнительный контракт – ремонт улицы в деревне Новые Бутырки на участке длиной 108 метров. В контракте значатся работы по устройству дорожных насыпей, планировке и укреплению откосов,

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, оснований из щебня, двух слоев покрытия из асфальтобетонных смесей, барьерного ограждения и водопропускной трубы. Срок завершения работ по контракту – 31 июля 2020 года.