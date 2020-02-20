Сильнейшие борцы Северо-Запада России съехались на чемпионат в Пскове

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе панкратион проходят в Пскове сегодня, 7 марта. Как сообщает «МК в Пскове», в состязаниях принимают участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Вологды, Калининградской и Ленинградской областей, а также из Республики Карелии. Бороться за звание лучшего будут и псковские спортсмены.
Всего на участие в чемпионате заявлено 80 человек от 14 лет и старше.
Призеры войдут в сборную для участия в чемпионате России, а также им присвоят спортивные звания.
Мероприятие продлится с 9.00 до 18:00.