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Сильнейшие борцы Северо-Запада России съехались на чемпионат в Пскове

07.03.2020 09:47|ПсковКомментариев: 0

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе панкратион проходят в Пскове сегодня, 7 марта. Как сообщает «МК в Пскове», в состязаниях принимают участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Вологды, Калининградской и Ленинградской областей, а также из Республики Карелии. Бороться за звание лучшего будут и псковские спортсмены.

Всего на участие в чемпионате заявлено 80 человек от 14 лет и старше. 

Призеры войдут в сборную для участия в чемпионате России, а также им присвоят спортивные звания.

Мероприятие продлится с 9.00 до 18:00.

Источник: Псковская Лента Новостей
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