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Проектно-сметная документация для капремонта более 200 домов в Псковской области будет готова к концу апреля

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел очередное рабочее совещание с представителями регионального оператора - Фонд капитального ремонта - по вопросам исполнения краткосрочных планов этого года, а также периода 2021-2023 годов. Его участником также стал руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

В начале совещания Василий Осипов напомнил собравшимся, что регион нацелен на 100% исполнение краткосрочного плана на текущий год. В связи с этим вице-губернатор адресовал представителям регионального оператора вопрос по подготовке проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы.

Руководитель Фонда капремонта Виктор Иващенко отметил, что разработка проектно-сметной документации на объекты, согласно краткосрочному плану на 2020 год, будет закончена до конца апреля. Всего за это время планируется разработать проекты на капремонты более чем 200 многоквартирных домов.

«К середине июня будут разыграны конкурсы и заключены договоры на проведение строительно-монтажных работ во всех многоквартирных домах согласно краткосрочному плану на 2020 год», - подчеркнул Виктор Иващенко.

В свою очередь Василий Осипов поручил активно контролировать ход разработки необходимых документов, а также проведения конкурсов на определение подрядных организаций. При определении строительной компании также планируется разработка детального графика выполнения работ на объекте, исполнение которого будет контролироваться со стороны регионального оператора и органов исполнительной власти.

Также участники совещания обсудили подходы к формированию краткосрочного плана на 2021-2023 годы. Василий Осипов акцентировал внимание, что его предварительная детальная проработка поможет быстрее приступить к реализации и добиться высоких показателей исполнения.

Виктор Иващенко подчеркнул, что в марте будут направлены предложения собственникам помещений по запланированным работам на 2021 год, а также вестись активная работа с муниципалитетами и собраниями собственников жилья для оперативного принятия положительного решения о проведении работ по капитальному ремонту, что сократит установленные законом сроки для принятия решения. Это позволит региональному оператору осуществить конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации, а соответственно, и на строительно-монтажные работы в наиболее короткие сроки.