Новости

Пять обращений, касающихся школьных конфликтов, поступило к псковскому детскому омбудсмену с начала года

Проблемы взаимоотношений учителей и школьников в Псковской области есть, сообщила уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова сегодня, 11 марта, на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, с данной проблемой к ней как к уполномоченному обращаются и дети, и родители. Кроме того,Наталия Соколова отметила, что все конфликты можно разделить на 2 группы - между учащимися и между педагогом и учеником.

Детский омбудсмен в ходе пресс-конференции также привела статистические данные. Так, в 2018 к ней поступило 13 обращений - 7 касались конфликта между учениками, а 6 — конфликта «ученик-учитель». В 2019 году количество обращений возросло, их было 19, а с начала 2020 года уже 5.