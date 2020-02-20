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Общество

МЧС предупреждает о серьезном усилении ветра в Псковской области в ночь на 12 марта

11.03.2020 21:15|ПсковКомментариев: 1

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня, 11 марта, начиная с периода 22:00-01:00 часов, с сохранением в течение суток 12 и13 марта по Псковской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра.

Порывы ветра могут достигать 15-20 м/сек.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  • Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.
  • Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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