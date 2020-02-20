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Мобильное приложение «Мой дом» теперь работает в Пскове

Мобильное приложение «Мой дом» начало работать в Пскове. Об этом рассказал глава администрации Пскова Александр Братчиков сегодня, 17 марта, в ходе встречи с подрядчиками, которые занимаются уборкой города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы запускаем мобильное приложение «Мой дом». Оно позволяет общаться всем заинтересованным лицам: жителям, управляющим кампаниям, подрядчикам и другим организациям. В приложении мы будем информировать население о проводимых мероприятиях», - заявил Александр Братчиков.

Он отметил, что в приложении может зарегистрироваться каждый пскович, ему будет необходимо указать адрес проживания, затем ему будут приходить сообщения обо всем, что происходит в районе и городе. «Будут присылать сообщения не только по району, в котором человек проживает, будет и общая рассылка, например, с информацией о том, когда будет перекрываться город», - рассказал глава администрации города.

По его словам, система «Мой дом» одобрена губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. «Сейчас мы ее проверяем в тестовом режиме в Пскове, затем распространим на всю область», - поделился Александр Братчиков.