Григорий Стороненков: Первая стратегия развития Пскова - это первый блин, вышедший комом

Первая стратегия развития Пскова, принятая в 2012 году, оказалось тем самы первым блином, который обычно выходит комом. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) озвучил председатель комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы, депутат по 12-му округу Григорий Стороненков.
Григорий Стороненков заверил, что на сегодняшний день ситуация изменилась. «У нас вышел федеральный закон в 2014 году, который говорит нам о том, что на муниципальном и региональном уровне все должны принять стратегии развития до 2030 года. Есть методические рекомендации по его принятию и порядку реализации. Муниципальное образование «Город Псков» уже разместило муниципальный заказ на разработку стратегического плана, нашло подрядчика, и сейчас уже подключилась рабочая группа по разработке стратегии развития города. В ней будут учтены все недочеты и ошибки, которые были заложены в первой стратегии», - сообщил он.
Депутат отметил, что хорошим подспорьем для стратегии развития города являются национальные проекты, так как собственная доходная часть города очень скудна.
Также Григорий Стороненков напомнил, что в структуре комитетов Псковской гордумы произошли изменения. Был упразднен комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю и создан комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике.
«Время меняется, и сегодня у нас стоят задачи возложить на комитет функции стратегического планирования и взаимодействия в части нацпроектов на муниципальном уровне. Мы сделали реорганизацию, создал фактически новый комитет. В первом варианте в названии присутствовали и нацпроекты, но мы решили их просто «зашить» в функции комитета. Вопрос о стратегическом планировании стоит уже достаточно остро, поэтому возникла необходимость создания комитета, где будут увязаны и стратегия, и ресурсы, и стратегия. Здесь все логично», - заключил Григорий Стороненков.