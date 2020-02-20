Общество

Григорий Стороненков: Первая стратегия развития Пскова - это первый блин, вышедший комом

Первая стратегия развития Пскова, принятая в 2012 году, оказалось тем самы первым блином, который обычно выходит комом. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) озвучил председатель комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы, депутат по 12-му округу Григорий Стороненков.

«Первое стратегическое планирование развития города до 2020 года было спроектировано в 2011 году и принято в 2012-м. Фактически мы были одним из первых муниципалитетов, создавших этот стратегический проект. Как говорится, первый блин вышел комом. В документ была заложена масса ошибок. Так, в методических рекомендациях вместо одной, максимум двух целей, было заложено пять. И сам стратегический план не был согласован с ресурсами. На реализацию этого плана нам нужно было 40 млрд рублей. Понятно, что мы тяжело представляли себе при этом источники финансирования. Это, пожалуй, основная причина, по которой этот стратегический план забуксовал в 2013 и 2014 годах, а с 2015 года о нем успешно забыли», - поделился он.

Григорий Стороненков заверил, что на сегодняшний день ситуация изменилась. «У нас вышел федеральный закон в 2014 году, который говорит нам о том, что на муниципальном и региональном уровне все должны принять стратегии развития до 2030 года. Есть методические рекомендации по его принятию и порядку реализации. Муниципальное образование «Город Псков» уже разместило муниципальный заказ на разработку стратегического плана, нашло подрядчика, и сейчас уже подключилась рабочая группа по разработке стратегии развития города. В ней будут учтены все недочеты и ошибки, которые были заложены в первой стратегии», - сообщил он.

Депутат отметил, что хорошим подспорьем для стратегии развития города являются национальные проекты, так как собственная доходная часть города очень скудна.

Также Григорий Стороненков напомнил, что в структуре комитетов Псковской гордумы произошли изменения. Был упразднен комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю и создан комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике.

«Время меняется, и сегодня у нас стоят задачи возложить на комитет функции стратегического планирования и взаимодействия в части нацпроектов на муниципальном уровне. Мы сделали реорганизацию, создал фактически новый комитет. В первом варианте в названии присутствовали и нацпроекты, но мы решили их просто «зашить» в функции комитета. Вопрос о стратегическом планировании стоит уже достаточно остро, поэтому возникла необходимость создания комитета, где будут увязаны и стратегия, и ресурсы, и стратегия. Здесь все логично», - заключил Григорий Стороненков.