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53 вопроса включено в повестку сессии Псковской гордумы, которая состоится 29 мая

Постановление о созыве очередной 38-ой сессии Псковской городской Думы подписала глава города Елена Полонская. Заседание состоится 29 мая, в основную повестку включено 53 вопроса. Документ опубликован на сайте муниципалитета.

В начале сессии депутаты заслушают ряд отчетов. В частности, с отчетом о работе за год выступит глава городской администрации Александр Братчиков, председатель Контрольно-счетной палаты города Пскова Василий Гончар, начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин.

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Также депутаты внесут изменения в устав города Пскова, в Правила землепользования и застройки, заслушают информацию об исполнении бюджета города Пскова за I квартал 2020 года, внесут изменения в ряд нормативных правовых актов. Кроме того, на сессии планируется утвердить план благоустройства и озеленения Пскова, рассмотреть вопросы, касающиеся наименований улиц города. В повестку сессии также включен большой блок имущественных и несколько кадровых вопросов, в том числе вопрос «Об исполнении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова» в связи с решением прежнего председателя КСП Василия Гончара уволиться по собственному желанию в связи с переходом на новую должность.