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Псковская межрайонная больница будет перепрофилирована для борьбы с коронавирусом

29.05.2020 12:59|ПсковКомментариев: 0

С 1 июня планируется полное перепрофилирование Псковской межрайонной больницы - там будет организовано 130 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Он также сообщил, что есть районы, которые прислали фотографии «откровенных сараев, заброшенных школ» на запрос по зданиям для обсерваторов.

«Не нужно хитрить, мы сами определим здания под обсерватор, а вы там будете организовывать работу», - сказал он. Всего предполагается организовать 325 коек в 17 районах.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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