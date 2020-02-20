Новости

Псковская межрайонная больница будет перепрофилирована для борьбы с коронавирусом

С 1 июня планируется полное перепрофилирование Псковской межрайонной больницы - там будет организовано 130 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Он также сообщил, что есть районы, которые прислали фотографии «откровенных сараев, заброшенных школ» на запрос по зданиям для обсерваторов.

«Не нужно хитрить, мы сами определим здания под обсерватор, а вы там будете организовывать работу», - сказал он. Всего предполагается организовать 325 коек в 17 районах.