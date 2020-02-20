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Городской пляж принят к эксплуатации, но отдыхать там не рекомендуется

Городской пляж Пскова во вторник, 2 июня, был принят к эксплуатации сотрудниками ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области. Замечаний по ходу приемки не возникло.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова, приемке предшествовала достаточно объемная практическая работа. В частности, была проведена рекультивация песка, сотрудниками Аварийно-спасательной службы ГКУ «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» проведено водолазное обследование дна, установлены биотуалеты, развернут спасательный пост.

Эксплуатацию пляжа и спасательного поста будут осуществлять частные организации.

В комитете по делам ГО и предупреждению ЧС также отметили, что в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции, граждан пока просят воздержаться от пляжного отдыха.