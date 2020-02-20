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2400 снимков местности сделали с воздуха во время поисков пропавшей в Куньинском районе женщины

Поисковый отряд «Лиза Алерт» рассказал о проделанной работе по поиску пропавшей в Куньинском районе Нины Панковой. Как сообщается в группе отряда в соцсети, после получения заявки на горячую линию проведены стандартные мероприятия - сбор информации, подготовка карт, работа в соц. сетях и рассылки на разных ресурсах.

«Не всегда у нас есть возможность работать в регионе, где пока нет нашего актива, но мы стараемся участвовать по мере сил», - сообщили в организации.

«Два дня на месте поиска работал пилот из ЛА Москва, коптер отлетал несколько больших участков в районе пропажи и по известным маршрутам Нины Антоновны и сделал около 2400 снимков местности хорошего качества, каждый из которых будет внимательно отсмотрен специальной группой просмотра и анализа снимков. Также на поиске два дня работал кинологический расчёт, предварительно мы создали отдельную карту, отметив на ней все важные точки и маршруты пропавшей, чтобы понять в каких направлениях работать. Родственники расклеивали распечатанные ими ориентировки, а сегодня в печати помогла местная администрация (спасибо за участие).

Нина Панкова ушла из дома в поселке Кунья 24 мая, и до сих о ее местонахождение не установлено.

Приметы пропавшей: на вид 80-85 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, средней длины.

Была одета: красный платок, халат хлопчатобумажный с разноцветным рисунком, толстовка синяя, колготки светло-коричневые, носки шерстяные, на ногах кроссовки темного цвета. На левой руке кварцевые часы с браслетом из белого металла, на шее белые бусы и серебряная цепочка, в ушах золотые сережки в виде колец.

Особые приметы: на верхней челюсти зубы отсутствуют полностью, на нижней челюсти целы только частично спереди, на левом плече шрам крестообразной формы от пореза. Страдает потерей памяти.

Инфорг: Ольга Злюка, телефоны 89269548387, 89104872567.

Также всех, кто располагает информацией о местонахождении Нины Панковой, просят обратиться по адресу: 182010 Псковская область, поселок Кунья, улица Дзержинского, дом 43. тел/факс (8-81149) дежурная часть 2-22-64 или 02.

Наш почти десятилетний опыт и тысячи проведенных нами поисков говорят о том, что найти человека живым даже спустя более чем неделю - возможно. Поэтому мы предлагаем не отчаиваться и продолжать распространять информацию не только в н.п. Кунья, но и в его окраинах, так как бабушка Нина могла и уехать. Как минимум нам нужно понять, в каком направлении она ушла.

Если вы готовы участвовать в поисках - позвоните нашему инфоргу. Нужна печать цветных ориентировок, помощь в опросе и оклейке. Поиски продолжатся и завтра», сообщили в организации.