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Продолжение истории о создании публичного сада в Пскове опубликовал архив

04.06.2020 21:07|ПсковКомментариев: 0

Государственный архив области опубликовал продолжение истории о создании публичного сада в центре Пскова. Информация размещена на официальной странице архива в соцсети «ВКонтакте».

«Денег на создание сада не хватало. Попытались даже собирать пожертвованиями. Но не получилось. Весной 1847 года «для ревизии губернских учреждений» в Псков прибыл человек, который назвал себя князем Иваном Логвиновичем Голенищевым-Кутузовым. Эту историю в красках воспроизвел в своей статье «Общественные сады и скверы дореволюционного Пскова» замечательный краевед Натан Феликсович Левин. «Ревизор» взял на себя роль организатора, пообещал лично вложить в создание сада тысячу рублей и стал призывать последовать его примеру. Средства принимал лично. Наличными», - говорится в сообщении.

К 1 мая сад открыли, и псковичи назвали его в честь своего радетеля «Кутузовским». «Вот только князя на открытии не было, он изволил срочно отбыть. Спустя несколько лет горожане с ужасом узнали, кем же был тот «ревизор». Оказалось, что это корнет гусарского полка Виталий Фролов. Он промотал чужие деньги и бежал из полка. Задержали его в Смоленской губернии, был суд. «Кутузова» лишили чина и дворянства», - завершили рассказ в архиве.

Теги: #псков #архив #история
Источник: Псковская Лента Новостей
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