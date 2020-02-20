Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновые сапоги: за и против
Нескучная самоизоляция
Правила использования газа
Дом, где хочется остаться
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
Гонки по вертикали
Пушкинский фестиваль онлайн
Телефон прямого эфира 56-73-72
рывок нацпроекта «культура»
Зрелище для плебеев
Недооцененный город
Найти и обезвредить
 
 
 
ещё Новости 20.02.2020 19:470 Названы победители международного турнира по мини-футболу «Мяч дружбы» 05.06.2020 19:400 В Островском районе мобильные контролирующие группы будут выезжать в организации с проверками без предупреждения 03.06.2020 22:210 2400 снимков местности сделали с воздуха во время поисков пропавшей в Куньинском районе женщины 29.05.2020 20:120 Псковские эксперты на Международном салоне образования представили опыт региона в организации летнего детского отдыха 29.05.2020 12:590 Псковская межрайонная больница будет перепрофилирована для борьбы с коронавирусом 29.05.2020 12:140 Скорректировать финансирование по программе профилактики правонарушений предложил начальник УМВД Пскова
 
 
 
Самое популярное 04.06.2020 09:307 Скончался боровшийся в Пскове с коронавирусом врач-реаниматолог 04.06.2020 11:3028 Великие Луки могут закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате 03.06.2020 12:1514 53 ребенка и 19 сотрудников псковского детского сада отправлены на самоизоляцию из-за коронавируса 04.06.2020 12:318 Стало известно имя домашнего питомца митрополита Тихона 04.06.2020 06:527 1130 человек заразились коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

В Островском районе мобильные контролирующие группы будут выезжать в организации с проверками без предупреждения

05.06.2020 19:40|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 5 июня, провел рабочую встречу с главой Островского района Дмитрием Быстровым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили эпидемическую ситуацию в муниципалитете, а также ход реализации национальных проектов и федеральных программ.

Ранее, во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа, глава региона сообщил о том, что в муниципальном отделении Пенсионного фонда РФ обнаружен очаг заболеваемости, который является уже третьим на территории района. Дмитрий Быстров во время своего доклада в первую очередь проинформировал, что первые два очага заболеваемости COVID-19, зарегистрированные в деревне Воронцово и в Островской межрайонной больнице, устранены. Что касается нового эпизода, то в настоящее время зарегистрировано 9 подтвержденных случаев инфицирования среди сотрудников отделения ПФР и 2 у членов их семей, контактные — 38 человек. В отношении всех граждан приняты соответствующие меры, каждый случай держится под контролем профильных организаций.

«Несмотря на то, что ранее для всех предприятий были предоставлены инструкции по работе в условиях действия ограничительных мер, по всей видимости, где-то произошла осечка», — предположил Дмитрий Быстров. Глава района добавил, что в связи с произошедшей вспышкой и согласно недавнему распоряжению губернатора мобильные контролирующие группы, состоящие из специалистов органов исполнительной власти региона, будут выезжать в организации и на производства с проверкой режима работы сотрудников без предупреждения.

Губернатор рекомендовал в очередной раз лично донести руководителям предприятий информацию о важности соблюдения режима работы в условиях действия ограничительных мер и правильного использования сотрудниками средств индивидуальной защиты.

Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что в первую очередь все нормы должны соблюдаться в администрации района.

«Моральное право требовать у людей соблюдение всех правил у нас есть только в том случае, когда мы сами строго их придерживаемся. Кроме того, никуда не годится, когда глава и администрация уходят на изоляцию. Потому что действующие ограничительные меры не отменяют решение стоящих перед нами задач, а наоборот требуют более взвешенной четкой и оперативной реакции», — подчеркнул губернатор и призвал главу Островского района беречь своих сотрудников.

В продолжение встречи была затронута тема реализации в муниципалитете национальных проектов. Дмитрий Быстров рассказал, что работа в этом направлении ведется активно, в большинстве случаев с опережением графиков.

Так, относительно нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», было отмечено, что запланированный на 2020 год ремонт улиц Балтийской, Первомайской и Рымара находится в стадии завершения. Раньше положенного срока подрядчик планирует привести в надлежащее состояние и дорогу на улицах Гастелло и Полевой. Кроме того, совместно с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области прорабатываются вопросы относительно реализации в текущем сезоне лимитов 2021 года.

Также Дмитрий Быстров рассказал, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» три из четырех объектов сданы досрочно. Работы на самом большом участке — дворовой территории домов № 25 и № 27 по улице Карла Маркса планируется закончить своевременно.
В рамках реализации нацпроекта «Образование» по программе «Успех каждого ребенка» в Острове проводится закупка оборудования для Дома детского творчества на сумму 2,8 млн рублей. По нацпроекту «Культура» идет модернизация Островской районной библиотеки. В обоих случаях сбоев и проблем в исполнении поставленных задач не наблюдается, отметил Глава Островского района.

Михаил Ведерников положительно оценил темпы работ по реализации нацпроектов в муниципалитете. «К сожалению не все ваши коллеги работают на опережение. Если мы будем видеть, что в каком-то районе объективно не успевают освоить объем выделенных средств, мы можем рассмотреть вопрос перераспределения лимитов», — предложил Михаил Ведерников Дмитрию Быстрову, уточнив, что для это необходимо оперативно готовить проектно-сметную документацию. Глава Островского района отметил, что у муниципалитета есть и возможности и желание, а также объекты, которые нужно приводить в порядок.

Дмитрий Быстров проинформировал Михаила Ведерникова о ходе капитального ремонта на уникальных цепных мостах в Острове, который, к слову, также ведется с опережением графика. Глава региона заметил, что важно контролировать этот процесс, чтобы скорость работ не влияла на качество, поскольку мосты представляют собой памятник федерального значения и являются объектом туристического внимания. Дмитрий Быстров заверил, что лично контролирует работы и добавил, что на плитах опор мостов в память о событиях Великой Отечественной войны будут сохранены следы от снарядов.

Глава района добавил, что в муниципалитете завершается благоустройство парка Победы и набережной реки Великой в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия». Запуск городского фонтана, работы по реконструкции которого прошли в этом году, запланирован ориентировочно на 21 июля, в день освобождения Острова от немецко-фашистских захватчиков.
Глава региона выразил уверенность, что по окончании всех работ мосты вместе с парком и набережной образуют настоящее историческое сердце и станут визитной карточкой Острова.

В завершение встречи стороны обсудили текущие вопросы по теме приведения в нормативное состояние и передачи в муниципальную собственность имущества Минобороны на территории Остров-3.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли из-за скачка заболеваемости коронавирусом вернуть жесткие ограничительные меры?
В опросе приняло участие 1033 человека
05.06.2020, 20:080 Экс-участник КВН умер от инсульта 05.06.2020, 19:500 ФНС: Неотчитавшиеся компании и ИП будут исключены из реестра субъектов МСП 05.06.2020, 19:490 Вопросы безопасности на голосовании по поправкам к Конституции обсудили на заседании областного избиркома 05.06.2020, 19:400 В Островском районе мобильные контролирующие группы будут выезжать в организации с проверками без предупреждения
05.06.2020, 19:310 Российский препарат от коронавируса будет бесплатным 05.06.2020, 19:090 Трудовая инспекция рекомендует псковичам требовать у работодателя экземпляр договора 05.06.2020, 19:010 Михаил Ведерников улучшил позиции в рейтинге влияния губернаторов 05.06.2020, 18:320 В Псковской области осужденных учат жить без наркотиков
05.06.2020, 18:250 Псковича будут судить за кражу ювелирных изделий у сестры 05.06.2020, 18:070 Мужчина устроил заплыв на матрасе по затопленной улице. ВИДЕО 05.06.2020, 18:042 Псковские зоозащитники спасли собаку с вросшей в шею цепью, обмотанной три раза. ФОТО. ВИДЕО. 18+ 05.06.2020, 18:020 «Акценты» Донецкого: COVID-19 атакует, отчет губернатора Ведерникова и культура-онлайн
05.06.2020, 18:000 Елизавета Барышникова об онлайн-концертах: Лучше мы сделаем так, чем не сделаем ничего 05.06.2020, 17:583 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вечернее богослужение с Парастасом 05.06.2020, 17:510 Эксперт: Продажи спиртного в Пскове увеличились на 10% 05.06.2020, 17:456 В Пустошку партийцы привезли подарки для детей
05.06.2020, 17:380 В парках и скверах Пскова провели противоклещевую обработку 05.06.2020, 17:340 Открылась виртуальная выставка работ художника Константина Зинина 05.06.2020, 17:200 Глава Псковского района посетила строящееся лесоперерабатывающее предприятие 05.06.2020, 17:090 Сбербанк увеличил сумму и срок кредита по военной ипотеке
05.06.2020, 17:090 Улица Печорская в Пскове приведена в нормативное состояние 05.06.2020, 17:040 Елизавета Барышникова: Мы постарались минимизировать бюджет для подготовки гала-концерта к пушкинскому празднику 05.06.2020, 17:040 «Ауди» угнали в Новосокольниках с улицы Тракторной 05.06.2020, 17:000 Билл Гейтс счел глупыми теории о чипировании людей
05.06.2020, 16:570 В Псковском соединении ВДВ завершился чемпионат по летнему офицерскому троеборью 05.06.2020, 16:542 Почему Псковской области не дали денег на вывоз ТКО? 05.06.2020, 16:510 Дмитрий Месхиев: Онлайн-показы спектаклей только подогреют интерес зрителей к театру 05.06.2020, 16:450 Псковичей приглашают принять участие в проекте-конкурсе, посвященном детям войны
05.06.2020, 16:400 Госавтоинспекция просит псковичей исключить поездки рядом с храмами 7 июня 05.06.2020, 16:3911 Визуальный мусор или современный подарок: горожане спорят о новом «сердце» на реке Пскове 05.06.2020, 16:320 Псковской филармонии удалось сохранить всех сотрудников и зарплаты 05.06.2020, 16:262 Более 100 партий мяса из Псковской области отправили в Азербайджан, Вьетнам и Гонконг
05.06.2020, 16:235 В Псковской области начался прием заявлений для голосования по Конституции по месту пребывания 05.06.2020, 16:220 Насытить событийную повестку региона намерен «Псковконцерт» 05.06.2020, 16:170 Медицинский центр SPA ДО НЕБА возобновляет работу в ограниченном режиме 05.06.2020, 16:150 На концерт Олега Погудина в день рождения Пушкина приглашает «Михайловское»
05.06.2020, 16:090 Грозы ожидаются завтра в Псковской области 05.06.2020, 16:040 Более тысячи обращений от псковичей поступило в «Семейную приемную» за год 05.06.2020, 16:001 Цены на билеты в филармонию не вырастут для псковичей 05.06.2020, 15:353 Региональным главкам МВД поручили обеспечить безопасность на общероссийском голосовании
05.06.2020, 15:300 «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой. ВИДЕО 05.06.2020, 15:230 В ВОЗ позитивно оценили широкий охват тестированием на коронавирус в России 05.06.2020, 15:120 Псковская ГРЭС начала подготовку к ремонту тепловых сетей 05.06.2020, 15:115 В «Магнитах» кефир, молоко и сметана «Прасковья Молочкова» можно приобрести по сниженным ценам
05.06.2020, 15:050 ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов 05.06.2020, 14:590 Дистанционные мошенники лишили жителей Псковской области более 350 тысяч рублей 05.06.2020, 14:540 Четыре междугородных маршрута возобновятся с 6 июня в Псковской области 05.06.2020, 14:500 Плавучую сцену для фестиваля «Музыка на воде» привезут из Бугрово
05.06.2020, 14:401 «Псковпассажиравтотрансу» в кратчайшие сроки предоставят субсидию для выплаты зарплат 05.06.2020, 14:360 Елизавета Барышникова не исключила отмену массовых мероприятий в День города Пскова 05.06.2020, 14:340 Экскаваторщик из Псковской области выиграл в лотерею загородный дом 05.06.2020, 14:310 «Гражданский экзамен» предлагают сдать жителям Псковской области
05.06.2020, 14:280 «Лавандовая ночь» и «Золото Вены» могут пройти в Пскове в конце июля 05.06.2020, 14:225 В Псковской области проходит акция «Росгвардия. Книги детства» 05.06.2020, 14:150 Псковский симфонический оркестр планирует вернуться к репетициям в конце июня 05.06.2020, 14:070 Подразделение по делам несовершеннолетних в Пскове отметило 85-летие
05.06.2020, 14:000 Как купить квартиру, сэкономив время, нервы и деньги: ТОП-7 советов псковичам 05.06.2020, 13:541 Елизавета Барышникова: Мы возвращаем огромное количество средств за билеты 05.06.2020, 13:480 Киноактер Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни 05.06.2020, 13:481 Дезинфекцию администрации Великих Лук провели сотрудники МЧС
05.06.2020, 13:320 Композицию митрополита Тихона «Метаморфозы» покажут онлайн 6 июня 05.06.2020, 13:260 Духовный путь псковского «дивизионного батюшки». ФОТО 05.06.2020, 13:201 Московские медики готовы помочь в организации ковид-центра в Великих Луках 05.06.2020, 13:200 «Лада» побывала в кювете после столкновения с «Мерседесом» на Рижском проспекте. ФОТО
05.06.2020, 13:1013 Депутат Алексей Федоров: Я не вижу ничего негативного ни в одной поправке в Конституцию 05.06.2020, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой 05.06.2020, 12:430 Более 137 тонн кормов для животных прошли ветконтроль на границе в Псковской области 05.06.2020, 12:310 Промокоды как инструмент для выгодных покупок в режиме онлайн
05.06.2020, 12:200 На закрывающемся с 8 июня участке улицы Герцена в Пскове возможны археологические раскопки 05.06.2020, 12:140 В Пскове дан старт конкурсу детского рисунка «Моя Россия» 05.06.2020, 11:550 Новый сервис МегаФон позволяет слушать подкасты, не расходуя мобильный трафик 05.06.2020, 11:540 В Кунье по «горячим следам» раскрыта кража из иномарки
05.06.2020, 11:481 Псковский травмпункт временно переедет из горбольницы 05.06.2020, 11:390 Участок улицы Леона Поземского закроют с 8 июня в Пскове 05.06.2020, 11:386 «Единая Россия» поддержала Новоржевский район в период коронавируса 05.06.2020, 11:181 Администрация Псковской области оплатит похороны умершего от COVID-19 врача
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.