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В Островском районе мобильные контролирующие группы будут выезжать в организации с проверками без предупреждения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 5 июня, провел рабочую встречу с главой Островского района Дмитрием Быстровым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили эпидемическую ситуацию в муниципалитете, а также ход реализации национальных проектов и федеральных программ.

Ранее, во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа, глава региона сообщил о том, что в муниципальном отделении Пенсионного фонда РФ обнаружен очаг заболеваемости, который является уже третьим на территории района. Дмитрий Быстров во время своего доклада в первую очередь проинформировал, что первые два очага заболеваемости COVID-19, зарегистрированные в деревне Воронцово и в Островской межрайонной больнице, устранены. Что касается нового эпизода, то в настоящее время зарегистрировано 9 подтвержденных случаев инфицирования среди сотрудников отделения ПФР и 2 у членов их семей, контактные — 38 человек. В отношении всех граждан приняты соответствующие меры, каждый случай держится под контролем профильных организаций.

«Несмотря на то, что ранее для всех предприятий были предоставлены инструкции по работе в условиях действия ограничительных мер, по всей видимости, где-то произошла осечка», — предположил Дмитрий Быстров. Глава района добавил, что в связи с произошедшей вспышкой и согласно недавнему распоряжению губернатора мобильные контролирующие группы, состоящие из специалистов органов исполнительной власти региона, будут выезжать в организации и на производства с проверкой режима работы сотрудников без предупреждения.

Губернатор рекомендовал в очередной раз лично донести руководителям предприятий информацию о важности соблюдения режима работы в условиях действия ограничительных мер и правильного использования сотрудниками средств индивидуальной защиты.

Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что в первую очередь все нормы должны соблюдаться в администрации района.

«Моральное право требовать у людей соблюдение всех правил у нас есть только в том случае, когда мы сами строго их придерживаемся. Кроме того, никуда не годится, когда глава и администрация уходят на изоляцию. Потому что действующие ограничительные меры не отменяют решение стоящих перед нами задач, а наоборот требуют более взвешенной четкой и оперативной реакции», — подчеркнул губернатор и призвал главу Островского района беречь своих сотрудников.

В продолжение встречи была затронута тема реализации в муниципалитете национальных проектов. Дмитрий Быстров рассказал, что работа в этом направлении ведется активно, в большинстве случаев с опережением графиков.

Так, относительно нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», было отмечено, что запланированный на 2020 год ремонт улиц Балтийской, Первомайской и Рымара находится в стадии завершения. Раньше положенного срока подрядчик планирует привести в надлежащее состояние и дорогу на улицах Гастелло и Полевой. Кроме того, совместно с комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области прорабатываются вопросы относительно реализации в текущем сезоне лимитов 2021 года.

Также Дмитрий Быстров рассказал, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» три из четырех объектов сданы досрочно. Работы на самом большом участке — дворовой территории домов № 25 и № 27 по улице Карла Маркса планируется закончить своевременно.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» по программе «Успех каждого ребенка» в Острове проводится закупка оборудования для Дома детского творчества на сумму 2,8 млн рублей. По нацпроекту «Культура» идет модернизация Островской районной библиотеки. В обоих случаях сбоев и проблем в исполнении поставленных задач не наблюдается, отметил Глава Островского района.

Михаил Ведерников положительно оценил темпы работ по реализации нацпроектов в муниципалитете. «К сожалению не все ваши коллеги работают на опережение. Если мы будем видеть, что в каком-то районе объективно не успевают освоить объем выделенных средств, мы можем рассмотреть вопрос перераспределения лимитов», — предложил Михаил Ведерников Дмитрию Быстрову, уточнив, что для это необходимо оперативно готовить проектно-сметную документацию. Глава Островского района отметил, что у муниципалитета есть и возможности и желание, а также объекты, которые нужно приводить в порядок.

Дмитрий Быстров проинформировал Михаила Ведерникова о ходе капитального ремонта на уникальных цепных мостах в Острове, который, к слову, также ведется с опережением графика. Глава региона заметил, что важно контролировать этот процесс, чтобы скорость работ не влияла на качество, поскольку мосты представляют собой памятник федерального значения и являются объектом туристического внимания. Дмитрий Быстров заверил, что лично контролирует работы и добавил, что на плитах опор мостов в память о событиях Великой Отечественной войны будут сохранены следы от снарядов.

Глава района добавил, что в муниципалитете завершается благоустройство парка Победы и набережной реки Великой в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия». Запуск городского фонтана, работы по реконструкции которого прошли в этом году, запланирован ориентировочно на 21 июля, в день освобождения Острова от немецко-фашистских захватчиков.

Глава региона выразил уверенность, что по окончании всех работ мосты вместе с парком и набережной образуют настоящее историческое сердце и станут визитной карточкой Острова.

В завершение встречи стороны обсудили текущие вопросы по теме приведения в нормативное состояние и передачи в муниципальную собственность имущества Минобороны на территории Остров-3.