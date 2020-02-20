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Михаил Ведерников: Администрацию области пытались уличить в замалчивании статистики смертности от COVID-19

Смерть врача из Опочки пытались использовать для того, чтобы уличить администрацию Псковской области в замалчивании статистики смертности от коронавируса. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеобращении в своем Instagram.

«На такой трагической новости нашлись люди, которые пытались сыграть на смерти врача и использовать этот инцидент для оскорбления работников здравоохранения, пытаясь уличить администрацию области в том, что она скрывает случаи смерти от коронавируса. Это не так, вся информация была дана оперативно», - рассказал губернатор.

Михаил Ведерников пояснил, что смерть врача не была внесена в общую статистику умерших от коронавируса из-за отсутствия окончательного заключения от патологоанатома.

«Как только будет официальный документ, цифры будут скорректированы. Это, кстати, касается и смерти 93-летней женщины в Моринском психоневрологическом интернате», - заключил глава региона.

Губернатор напомнил, что врач Алексей Поднебесный будет награжден медалью за заслуги перед Псковской областью посмертно, все расходы по погребению взяла на себя администрация области, а семья врача получит страховые выплаты в размере около 2,5 млн рублей.

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Напомним, 3 июня врач-реаниматолог из Опочки Алексей Поднебесный скончался.