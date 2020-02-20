Новости

Перспективы взаимодействия обсудил Михаил Ведерников с руководством Федерации независимых профсоюзов и регионального облсовпрофа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 8 июня, провел рабочую встречу с заместителем председателя Федерации независимых профсоюзов России Давидом Кришталем и избранным председателем СОП «Псковский облсовпроф» Игорем Ивановым. Стороны обсудили итоги прошедшей отчетно-выборной конференции регионального профсоюзного отделения, а также перспективы трехстороннего сотрудничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона поблагодарил Давида Кришталя за внимание ФНПР к профсоюзному движению региона, а также поздравил Игоря Иванова с назначением на пост руководителя СОП «Псковский Облсовпроф».

Давид Кришталь сообщил, что отчетно-выборная конференция прошла на высоком уровне, между участниками состоялся открытый и откровенный диалог. Зампредседателя ФНПР подчеркнул, что в Псковской области необходимо развивать социальное партнерство, произвести перезагрузку отношений между региональным профсоюзным отделением и органами исполнительной власти. «Необходим совместный подход, тесное взаимодействие с работодателями. Вопросы будут возникать, но их надо решать, совещаться, тогда ответы обязательно найдутся», — отметил Давид Кришталь.

Руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов заверил, что взаимодействие с органами исполнительной и законодательной властей региона выйдет на качественно новый уровень. Региональное профсоюзное отделение вместе с органами исполнительной власти готово активно участвовать в решении актуальных для Псковской области социальных вопросов.

«Мы достаточно активно взаимодействуем с отраслевыми профсоюзами. Надеюсь, что руководство регионального отделения к этой работе активно подключится, потому что задач перед нами стоит еще много», — акцентировал внимание Михаил Ведерников.