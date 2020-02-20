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Система здравоохранения Псковской области работает на пределе - губернатор

Система здравоохранения Псковской области работает на пределе. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников сегодня, 11 июня, в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

При этом губернатор подчеркнул, что нагрузка на медучреждения, особенно на те, которые занимаются ковид-больными, критичной быть не должна.

Кроме того, в ходе заседания Михаил Ведерников дал поручение своему первому заместителю Вере Емельяновой проработать вопрос с премированием сотрудников лабораторий, проводящих тесты на коронавирус.

Также Михаил Ведерников сообщил о возможности развертывания еще 300 коек для ковид-больных в регионе.