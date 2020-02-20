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Подростка из великолукского СИЗО-2 отметило руководство Пушкинского заповедника

За участие в конкурсе несовершеннолетний, содержащийся в СИЗО-2, был отмечен руководством Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области, несовершеннолетние, содержащиеся под стражей в следственном изоляторе Великих Лук, приняли участие в открытом дистанционном конкурсе открытки «На привале», посвященном 75-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне, проводимом Государственным мемориальным историко-литературным и природно-ландшафтным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское».

Главная цель конкурса – приобщение юного поколения к сохранению исторической памяти об участниках войны и военной истории нашей страны, укрепление творческих, культурных и дружественных связей между образовательными и культурными организациями региона и информационное продвижение творческих достижений участников современными масс-медиа.

Работа победителя открытого дистанционного конкурса открытки из СИЗО-2 была направлена в музей-заповедник «Михайловское». За участие в конкурсе несовершеннолетний был отмечен дипломом директора государственного учреждения, также ему вручили подарок в виде путеводителя, открытки и буклета о музее-заповеднике.