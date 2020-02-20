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51 новый случай коронавируса зафиксирован в Псковской области 16 июня

Губернатор Псковской области обновил статистику по коронавирусу в Псковской области. Как сообщается в его инстаграм-аккаунте, сегодня зарегистрирован +51 новый подтверждённый случай (вчера 95, позавчера 63).

«Уже несколько дней в регионе60 нет трёхзначных цифр, и будем надеяться, что такая картина будет сохраняться и дальше. К настоящему времени основные очаги отработаны, и скоро некоторые можно будет считать неактивными», - рассказал губернатор.

«Отдельно несколько слов по Великолукскому мясокомбинату. Осталось дообследовать 35 человек. Планируется сделать это завтра. При этом добавился ещё один очаг – в Псковской областной психиатрической больнице. Сразу +11 случаев (правда, все бессимптомные). Все необходимые меры приняты, следим за ситуацией», - сообщил Михаил Ведерников.