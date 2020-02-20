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Вице-премьер Марат Хуснуллин будет приглашен на открытие стадиона «Машиностроитель» в Пскове

Ход реконструкции стадиона «Машиностроитель» проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вместе с ним объект 19 июня посетили вице-губернатор Василий Осипов, глава администрации Пскова Александр Братчиков, его заместитель Александр Коновалов и руководитель проекта Юрий Стрелков, который продемонстрировал объем выполненных работ.

В построенный административно-бытовой комплекс проведены все сети, установлены окна, начата чистовая отделка: ведутся малярные работы и укладка плитки.

Чистовая отделка началась и на трибунах. На малой трибуне готовность чуть меньше, заметил Юрий Стрелков. «Но мы идем уверенными темпами. Быстро сделаем»,- добавил он.

Кроме того, идут земляные работы, связанные с подготовкой оснований под футбольное поле и беговые дорожки.

Также на стадионе восстановлен исторический облик ограждения с максимальным повторением чугунного литья. Остался маленький участок. К его завершению подрядчик приступит на следующей неделе.

Губернатор поинтересовался, с какими проблемами сталкивается подрядчик в ходе работ. Юрий Стрелков отметил, что готовность достаточно высокая, несмотря на то, что на протяжении всего времени персонала не хватало, а из-за коронавируса были и трудности с поставкой стройматериалов. Помимо этого, приходилось ждать, когда высохнет шпатлевка.

Александр Братчиков подчеркнул, что работа ведется по всем фронтам и охватывает большие площади.

По мнению Юрия Стрелкова, к финишу работы придут через полтора месяца. Ранее срок сдачи объекта планировался на август.

Михаил Ведерников отметил, что на открытие стадиона будет приглашен вице-премьер Марат Хуснуллин. Тогда же планируется решить вопрос с финансированием второй очереди реконструкции стадиона.

Реконструкция объекта велась в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням, состоявшимся в июне 2019 года (на эти цели из федерального бюджета было выделено 750 млн рублей).

В рамках первой очереди реконструкции планировалось строительство большой и малой трибун, административного здания с кассами, реконструкция большого футбольного поля с беговыми дорожками, замена наружных инженерных сетей с подключением к действующим сетям, а также благоустройство территории и организация гостевых парковочных мест.

Изначально работы предполагалось завершить в течение 2019 года года, но стройка затянулась из-за грубых ошибок в проекте. Первоначальный вариант проектной документации пришлось переделывать и повторно направлять на экспертизу, а, кроме того, дополнительно решать вопрос с финансированием.

На данный момент денежный вопрос решен: финансовые лимиты до региона доведены, генпорядчик получил все причитающиеся ему средства.