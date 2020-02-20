Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом, где хочется остаться
Правила использования газа
План Б Что происходит на Инженерной?
Резиновые сапоги: за и против
Где заправить Кондиционер
Телефон прямого эфира 56-73-72
Куплю Т-34. Дорого
Гонки по вертикали
Совершенно другой
Рейтингомер: Момент истины
 
 
 
ещё Новости 20.02.2020 19:470 Названы победители международного турнира по мини-футболу «Мяч дружбы» 25.06.2020 21:120 Замену лопастного узла пушкинской «Мельницы крылатой» провели в Михайловском 24.06.2020 18:000 До 31 градуса тепла обещают псковские синоптики 25 июня 08.06.2020 19:000 В Интернете появилось видео наезда на лося в Дновском районе 06.06.2020 12:5518 Михаил Ведерников: Администрацию области пытались уличить в замалчивании статистики смертности от COVID-19 05.06.2020 19:400 В Островском районе мобильные контролирующие группы будут выезжать в организации с проверками без предупреждения
 
 
 
Самое популярное 20.06.2020 10:1723 Пляски на костях в фуражке Гитлера 22.06.2020 09:3713 Пскович прыгнул с моста, сидя на велосипеде. ВИДЕО 19.06.2020 21:599 Ефремов не выйдет живым из тюрьмы, заявил судимый актер Долинский 23.06.2020 23:342 Девушка погибла после падения с многоэтажки на улице Инженерной в Пскове. ФОТО 19.06.2020 16:004 В Псковской области ослаблены ограничительные меры по борьбе с коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Новости

Замену лопастного узла пушкинской «Мельницы крылатой» провели в Михайловском

25.06.2020 21:12|ПсковКомментариев: 0

Завершен ремонт знаменитой Мельницы крылатой в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, лопасти ветряной мельницы за последние тридцать с небольшим лет, со времени последних подобных работ в 1989 году, серьезно обветшали. В будущем они могли стать опасными для туристов, которые очень часто фотографируются возле этого знакового, самого, пожалуй, популярного музейного объекта близ мемориальной усадьбы поэта.

Однако замену всего узла конструкции было невозможно провести в условиях непрерывного туристического потока.


Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Сейчас, пока музей-заповедник был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить прием посетителей и проведение массовых мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, эту работу удалось выполнить силами сотрудников ремонтно-строительного отдела службы технической эксплуатации и хозяйственной деятельности Пушкинского Заповедника.


Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Небольшой фоторепортаж о том, как чинили пушкинскую «Мельницу крылату» можно уже сейчас увидеть на официальной странице музея в Instagram, а уже завтра фотографии и даже небольшое видео будут доступны подписчикам и гостям паблика Пушкинского Заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы обходитесь без горячей воды в период ее отключения?
В опросе приняло участие 593 человека
25.06.2020, 21:240 В Госдуме предложили проводить парад 24 июня ежегодно 25.06.2020, 21:140 Проголосовавшие по поправкам в Конституцию довольны организацией процедуры голосования в Псковской области 25.06.2020, 21:120 Замену лопастного узла пушкинской «Мельницы крылатой» провели в Михайловском 25.06.2020, 21:060 Итоги конкурса «В центре внимания!» подвели в Псковской области
25.06.2020, 20:410 Сбербанк запустил автопереводы на карту другого банка 25.06.2020, 20:320 Псковичам разъясняют порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию на дому 25.06.2020, 20:241 Сын погибшего в резонансном ДТП возмутился предложением Ефремова об усыновлении 25.06.2020, 20:180 На следующей неделе Путин вновь выступит с обращением к россиянам
25.06.2020, 20:040 Дарья Козьякова: Голосование по поправкам в Конституцию в несколько дней - это удобно и безопасно 25.06.2020, 19:560 Нравственный камертон 25.06.2020, 19:431 Как можно больше учащихся Псковской области должны проходить социально-психологические тестирования и медосмотры - Михаил Ведерников 25.06.2020, 19:380 Волонтер Конституции: На участках для голосования все организовано очень безопасно
25.06.2020, 19:260 Какие дороги отремонтируют в Псковской области на 50 млн рублей из федерального бюджета, рассказал Борис Елкин 25.06.2020, 19:150 СоюзМаш России присоединился к наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ 25.06.2020, 19:021 Ксения Собчак сломала нос. ВИДЕО 25.06.2020, 19:010 Как стать самозанятым, рассказали в УФНС по Псковской области
25.06.2020, 18:540 Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову 25.06.2020, 18:510 В Псковской области нарушители земельного законодательства оштрафованы на 836 тысяч рублей 25.06.2020, 18:420 Более 300 военнослужащих ВДВ примут участие в конкурсе «Десантный взвод» 25.06.2020, 18:360 Псковичи засняли испуганного лося на улице Алмазной. ВИДЕО
25.06.2020, 18:230 Псковские ориентировщики прибрались в лесу в районе деревни Печки 25.06.2020, 18:110 Перспективы локализации малых и средних предприятий в системе научно-технологического кластера оценили в «Моглино» 25.06.2020, 18:060 Жарко и сухо будет завтра в Псковской области 25.06.2020, 17:563 Псковские негры
25.06.2020, 17:450 Волонтеры благоустроили двор на Коммунальной в Пскове 25.06.2020, 17:350 Великолучанка вводила мужчин в заблуждение и завладевала их деньгами 25.06.2020, 17:240 Сотрудницы УФСИН России по Псковской области стали донорами крови 25.06.2020, 17:200 Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
25.06.2020, 17:121 Дмитрий Быстров проголосовал по поправкам в Конституцию и оценил подготовленность участка 25.06.2020, 17:040 Животные рады быть с хозяевами в изоляции - руководитель псковского приюта 25.06.2020, 16:380 Интерактив: Еще одно место массовых захоронений в Псковском районе? 25.06.2020, 16:326 Вопрос о ходе реставрации Гельдтовой бани вынесут на очередную сессию гордумы
25.06.2020, 16:254 Члены псковского Молодежного парламента стали волонтерами Конституции 25.06.2020, 16:241 Строительство приюта на 140 собак начнется в Пскове в августе 25.06.2020, 16:152 В Пскове завершена работа над созданием мурала, посвященного 30-летию МЧС 25.06.2020, 16:120 Пскович лишился 150 тысяч рублей при попытке купить иномарку
25.06.2020, 16:030 Председатель областного избиркома Игорь Сопов проголосовал по поправкам в Конституцию 25.06.2020, 15:522 Великолучане собирают подписи за увольнение главврача межрайонной больницы 25.06.2020, 15:505 Виктор Остренко: В быстро меняющемся мире государству необходимо иметь смысловые и правовые ориентиры 25.06.2020, 15:470 Стало известно, на каких псковских улицах отремонтируют дворовые проезды в этом году
25.06.2020, 15:453 Реплика Донецкого: Пляж с социальной дистанцией 25.06.2020, 15:320 Новое колесо обозрения в Великих Луках оснастят застекленными кабинами 25.06.2020, 15:303 Алина Кулик: Отдать свой голос за или против поправок в Конституцию — это гражданский долг 25.06.2020, 15:260 Пскович накопил долг по алиментам и лишился автомобиля
25.06.2020, 15:120 Число пробовавших наркотики российских школьников резко сократилось - Минздрав 25.06.2020, 15:100 Псковичи приходят на участки голосовать по поправкам в Конституцию 25.06.2020, 15:050 Ребенок пострадал в ДТП на Коммунальной в Пскове, полиция ищет свидетелей 25.06.2020, 15:013 Владлен Небейголова: Внесение поправок в Конституцию РФ - самое важное событие 10-летия
25.06.2020, 14:571 Взгляд сквозь столетия: псковские археологи показали интересную находку 25.06.2020, 14:540 Фотофакт: На Инженерной частично исправлена дорожная разметка 25.06.2020, 14:515 Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию 25.06.2020, 14:490 Псковский туроператор: Субсидии на летний отдых для детей очень помогли бы отрасли
25.06.2020, 14:402 Экс-глава Печорского района оштрафован на 20 тысяч рублей за скандал с полицейскими 25.06.2020, 14:370 Провести тест-драйв автомобиля ŠKODA всей семьей приглашают псковичей 25.06.2020, 14:290 В Новосокольниках внук похитил у своей бабушки кошелек с деньгами 25.06.2020, 14:173 Юлия Лысова: В Конституции должны быть прописаны не только векторы развития страны, но и основные ценности
25.06.2020, 14:127 В Псковской области более 90 тысяч детей до 16 лет получат допвыплаты по указу президента 25.06.2020, 14:080 Гелена Самохвалова: Самыми активными в этом году станут туристы до 30 лет 25.06.2020, 13:550 МегаФон запускает «Онлайн-мониторинг воды» 25.06.2020, 13:460 Стало известно, когда в России могут открыться кинотеатры
25.06.2020, 13:451 Виктор Остренко отметил серьезный подход облизбиркома к организации голосования по Конституции 25.06.2020, 13:260 Командир взвода и врач требуются в псковскую Росгвардию 25.06.2020, 13:210 Псковский Росреестр 26 июня проведет две «горячих линии» 25.06.2020, 13:170 Псковские эксперты: Цены на перелеты, проживание и услуги туроператоров не повысились
25.06.2020, 13:131 Пьяный красногородец попытался похитить велосипед, чтобы купить алкоголь 25.06.2020, 13:080 Начался ремонт участка Северного обхода Пскова 25.06.2020, 13:064 Юрий Сорокин: Голосуя за поправки в Конституцию, я голосую за будущее наших детей 25.06.2020, 13:040 Названа одна из самых больших проблем региональной туротрасли
25.06.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.06.2020, 12:590 Владельцы торговых павильонов в Любятово устраняют недостатки по благоустройству 25.06.2020, 12:570 Готовить детей к началу учебного года 1 сентября призвал губернатор Псковской области 25.06.2020, 12:550 Мы познаем мир
25.06.2020, 12:310 Новые материалы к годовщине парада Победы опубликовал Пушкинский заповедник 25.06.2020, 12:260 Медали «За особые успехи в учении» получили 11 выпускников Псковского района 25.06.2020, 12:234 Александр Котов: Заложенные в Конституцию нормы не меняются длительное время 25.06.2020, 12:210 Около 200 человек эвакуировано из торгового центра в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.