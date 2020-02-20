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Замену лопастного узла пушкинской «Мельницы крылатой» провели в Михайловском

Завершен ремонт знаменитой Мельницы крылатой в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, лопасти ветряной мельницы за последние тридцать с небольшим лет, со времени последних подобных работ в 1989 году, серьезно обветшали. В будущем они могли стать опасными для туристов, которые очень часто фотографируются возле этого знакового, самого, пожалуй, популярного музейного объекта близ мемориальной усадьбы поэта.

Однако замену всего узла конструкции было невозможно провести в условиях непрерывного туристического потока.



Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Сейчас, пока музей-заповедник был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить прием посетителей и проведение массовых мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, эту работу удалось выполнить силами сотрудников ремонтно-строительного отдела службы технической эксплуатации и хозяйственной деятельности Пушкинского Заповедника.



Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Небольшой фоторепортаж о том, как чинили пушкинскую «Мельницу крылату» можно уже сейчас увидеть на официальной странице музея в Instagram, а уже завтра фотографии и даже небольшое видео будут доступны подписчикам и гостям паблика Пушкинского Заповедника в социальной сети «ВКонтакте».